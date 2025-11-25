快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

近期週週有人確診M痘 11月增7例疫情風險持續

中央社／ 台北25日電
M痘示意圖。（美聯社）
M痘示意圖。（美聯社）

衛福部疾管署今天表示，國內近期每週都有新增M痘確診個案，11月共新增7例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，評估國內疫情傳播風險持續。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報；近期每週都有新確診病例，10月份累計也是5、6例。

郭宏偉表示，台灣自2022年6月23日將M痘列為第2類法定傳染病，截至今年11月24日累計確診504例病例（含469例本土及35例境外移入），其中今年共計確診52例（45例本土及7例境外移入病例），社區疫情傳播風險仍持續。

疾管署指出，全球M痘疫情持續，自今年初至10月31日，全球累計98國通報逾4萬8000例M痘病例，186例死亡，目前病例主要集中於非洲與美洲。歐洲、北美與東南亞近期呈上升趨勢，亞洲多國（包含中國、泰國、日本、香港、韓國等）以及澳洲持續零星通報。

疫苗接種部分，疾管署統計，截至今年11月19日已有10萬3749人至少接種1劑M痘疫苗，其中7萬2958人完成2劑疫苗接種。

疾管署提醒，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。目前疫苗庫存仍充足，呼籲近1年有風險性行為者，及過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者等，儘速完成2劑公費M痘疫苗接種。

M痘 疫苗 疫情
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

赴日注意！日流感提前流行旅遊疾管署籲先打疫苗 台灣預計春節達高峰

流感增12死25重症 20多歲多病史男重症住加護

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

流感疫苗打氣旺已用逾9成 疾管署增購15萬劑

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。頭獎（20萬元）3組分別為「41016094」、「980

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

公費流感疫苗打氣旺，截至今年11月24日全台共計施打612.5萬劑，剩約55.4萬劑，先前疾管署共採購668萬劑，不過因...

僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現...

近期週週有人確診M痘 11月增7例疫情風險持續

衛福部疾管署今天表示，國內近期每週都有新增M痘確診個案，11月共新增7例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南...

統一發票開獎 幸運兒7-11花64元買飲料就中千萬

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。