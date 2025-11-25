快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

河川廢棄物調查 公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點改善

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。富邦人壽資深副總陳秀玲（左三）、荒野保護協會理事長李騏廷（右三）、經濟部水利署第一河川分署分署長董志剛（右二）、第二河川分署分署長楊人傑（左二）、第十河川分署副分署長局材震哲（左一）、台北巿環保局專員李浩榕（右一）等一同出席。記者黃義書／攝影
富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。富邦人壽資深副總陳秀玲（左三）、荒野保護協會理事長李騏廷（右三）、經濟部水利署第一河川分署分署長董志剛（右二）、第二河川分署分署長楊人傑（左二）、第十河川分署副分署長局材震哲（左一）、台北巿環保局專員李浩榕（右一）等一同出席。記者黃義書／攝影

富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會攜手全台推進川廢調查第5周年，也首進東部流域兼顧複查，經由公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點的改善。

富邦人壽資深副總陳秀玲、荒野保護協會理事長李騏廷、經濟部水利署第一河川分署分署長董志剛、第二河川分署分署長楊人傑、第十河川分署副分署長局材震哲、台北市環保局專員李浩榕等一同出席發表會，公布宜蘭蘭陽溪調查、新竹頭前溪複查及大台北淡水河年檢的調查結果。

在宜蘭蘭陽溪調查，河岸雖相對乾淨，但仍有藏隱蔽垃圾，在重點式清運能移除80%垃圾量。經統計分析，垃圾熱點有八成垃圾集中21.8%的河段，分布集中於「冬山河出海口」、 「冬山河上游」及「羅東溪上游」等河段，其中非人口密集生活區域，還是有不少塑膠瓶罐容器、塑膠袋的散落，還有惡意棄置成袋垃圾、衣物與家具等傾倒堆積，甚至也發現過往漁業活動、營建工程所留廢棄物藏匿。

新竹頭前溪複查，其流域垃圾總量減幅高達63% ，顯示跨機關協調清運的效果；大台北淡水河年檢，就去年公布熱點清理率有69.2% ，也擴大調查範圍再發現新熱點。

富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會下攜手全台推進川廢調查第5周年，也首進東部流域，在宜蘭蘭陽溪調查，記者黃義書／攝影
富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會下攜手全台推進川廢調查第5周年，也首進東部流域，在宜蘭蘭陽溪調查，記者黃義書／攝影
「2025 河川廢棄物調查成果發表」，在大台北淡水河年檢中，就去年公布熱點清理率有69.2% ，也擴大調查範圍再發現新熱點。記者黃義書／攝影
「2025 河川廢棄物調查成果發表」，在大台北淡水河年檢中，就去年公布熱點清理率有69.2% ，也擴大調查範圍再發現新熱點。記者黃義書／攝影

淡水河 荒野保護協會 廢棄物
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

富邦金法說：前9月稅後淨利 每股盈餘居金控業之冠

彰化員林市開辦補助廚餘機 明年每戶最高補助5千元

搞出高雄月世界百噸垃圾山 幕後藏鏡人里長父子和司機等3人收押

獨／高雄月世界百噸垃圾山 揭幕後影武者岡山里長環保公司黑歷史

相關新聞

川廢快篩調查 蘭陽溪、頭前溪、淡水河仍有新垃圾熱點

根據環境部統計，去年台灣平均每人的每日廢棄物產生量已達1.37公斤，富邦人壽與荒野保護協會已連續第5年攜手推動「河川廢棄...

監院：未保障隨母入監兒童權益 糾正矯正署社家署

監察院說，桃園女子監獄在隨母入監兒童的照顧、營養有重大缺失，由於法務部矯正署與衛福部社家署在幼兒最佳利益判斷與場域管理責...

影／蕭美琴出席搜救犬認證笑稱「我是貓派」 送雞腿玩具鼓勵汪汪隊

「國家MRT搜救犬救援能力認證」今在內政部消防署訓練中心登場，副總統蕭美琴出席肯定搜救犬隊伍在災害搶救的奉獻及實戰能力，...

防災國際論壇借鑒花蓮堰塞湖災害 劉世芳：將脆弱環境轉化為韌性體系

內政部今辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集國際專家及國內中央與地方政府代表，研商台灣防災治...

河川廢棄物調查 公私協力促進垃圾減量、垃圾熱點改善

富邦人壽、荒野保護協會下午舉行「2025 河川廢棄物調查成果發表」記者會。這也是富邦人壽、荒野保護協會攜手全台推進川廢調...

與川普通話完畢 高市早苗透露：說明川習熱線內容

日本時事通信25日報導，日本首相高市早苗與美國總統川普已經通話完畢。但尚無詳細的通話內容。朝日新聞指出，高市的台灣有事論招致北京當局強烈反彈，一般認為兩國領導人是就台灣問題進行協商。在電話會談以後，高市接受媒體聯訪，表示是川普方面要求通話。由於川普11月24日與中國大陸國家主席習平通過電話，川普是就此內容進行說明。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。