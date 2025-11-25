小七統一發票獎落誰家？ 「超級幸運兒」僅花64元抱走千萬大獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9~10月統一發票開獎活動，開出兩張千萬特別獎、四張200萬特獎、三張雲端發票專屬獎100萬，共有九名幸運兒，其中一位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元。

統一超商統計有兩位消費者獲得千萬大獎，一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN新九揚門市花274元購買鮮食、生活用品、飲品；一人在台北市信義區的7-ELEVEN 宏泰門市花64元購買飲品、鮮食。

還有四位獲得200萬特獎，一人在新北市中和區的7-ELEVEN藍山門市花196元購買飲品、鮮食；一人在嘉義縣朴子市的7-ELEVEN嘉庚門市花70元購買飲料；一人在金門縣金寧鄉的7-ELEVEN金門大學門市花45元購買泡麵、飯糰；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市花320元購買生活用品、CITY CAFE。

另外還有三位雲端發票專屬獎100萬得主，一人在高雄市茄萣區的7-ELEVEN新茄萣門市花39元購買飲品；一人在基隆市七堵區的7-ELEVEN七堵站門市花295元購買CITY CAFE、鮮食、零食；一人在宜蘭縣員山鄉的7-ELEVEN員玉門市花71元購買飲品。

7-ELEVEN提醒，2025年7~8月期尚有將近18萬張的uniopen會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有位在7-ELEVEN鹿和門市購買商品幸運中兩百萬元的幸運兒尚未領取，提醒未兌獎的民眾，在2025年1月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-ELEVEN門市現場兌換商品或將獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5~10%回饋。