新北百萬冠軍茶限量品茗 遊茶鄉能獲「碳現金」回饋

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
新北市副市長劉和然、農業局長諶錫輝等今天同台推薦新北好茶，包種茶特等獎茶王鄭冬泉也出席，他五度抱回特等獎，製茶功夫一流。記者王慧瑛／攝影
新北冬季包種茶上市，新北好茶展售會11月29日起連3個周末邀民眾品飲好茶，市府與民間企業聯手合作，透過「全民碳集」平台設置永續獎金，至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋，鼓勵民眾以實際行動支持永續產業。

新北是台灣最重要的條形包種茶產區，茶葉年產量約499噸，其中最大產區坪林年產量超過288公噸。新北包種茶又有「百萬冠軍茶」美譽，每年春、冬季新北市都會舉辦全國最大規模的包種茶評鑑，提供消費者最優質的包種茶品。

正逢冬茶新鮮上市，新北市副市長劉和然、農業局長諶錫輝等今天同台推薦新北好茶，包種茶特等獎茶王鄭冬泉也出席，他五度抱回特等獎，製茶功夫一流。

坪林農會理事長陳文慶說，好茶除了靠製茶功夫，更要好天氣助一臂之力，大環境氣候愈來愈多變，今年茶菁發芽期一度有20多天沒降雨，公部門因此啟動補助，足見製茶過程考驗相當多。

新北農業局為推廣新北好茶，11月29、30日在台北希望廣場設有20攤新北特色茶與茶點，並開放特等獎包種茶免費試飲，有120個嘗鮮名額，12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場匯集60攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬。

新北好茶3周展售會帶來評鑑把關的限量包種茶比賽茶，提供茶湯圓試吃及消費滿額禮，單日消費滿1000元贈品茗杯，滿3000元贈好茶匙，民眾可至展售攤位與茶農品茗交流，感受冬茶幽雅花香與清新茶韻。

另，新北好茶響應永續理念，12月6、7、13、14日在坪林展售會場舉辦免費「行旅走讀」與「茶鄉體驗」，活動將在26日上午10時在新北好茶官網https://www.ntpc-tea.tw/開放報名。

行旅走讀共320個線上名額，一日走訪坪林茶園及老街茶行，參加者可獲得100元好茶券折抵消費，還能領取茶郊媽祖平安包種茶福袋。茶鄉體驗規畫手作茶湯圓40組、版畫拓印150組報名，12月6日另開放有200名額的採茶花體驗，可以在有機茶園採摘冬季茶花，認識茶農的茶樹栽培管理，採摘數量前5名還可獲贈500元好茶券。

12月7、13、14日更推出低碳茶山一日旅遊行程，漫步坪林的溪畔生態導覽後，還能參加特等茶席品茗，由青年茶農與專業茶師沖泡自冬茶評鑑1156點中脫穎而出的特等獎包種茶，感受價值百萬的特殊蘭花與梔子花香氣，行程費用790元，名額限定54席，線上報名就送折抵消費的好茶券，詳情可至「新北好茶」官網查詢。

12月6、7、13、14日在坪林茶業博物館旁廣場匯集60攤特色茶品及美食，現場打卡即贈茶肉包或茶麻糬。記者王慧瑛／攝影
市府與民間企業聯手合作，透過「全民碳集」平台設置永續獎金，至坪林展售會及商圈內80家永續低碳店家消費，或以一卡通租借Ubike遊坪林，每筆消費即獲得5元「碳現金」回饋，鼓勵民眾以實際行動支持永續產業。記者王慧瑛／攝影
新北冬季包種茶上市，新北好茶展售會11月29日起連3個周末邀民眾品飲好茶。記者王慧瑛／攝影
坪林農會理事長陳文慶說，好茶除了靠製茶功夫，更要好天氣助一臂之力，大環境氣候愈來愈多變，今年茶菁發芽期一度有20多天沒降雨，公部門因此啟動補助，足見製茶過程考驗相當多。記者王慧瑛／攝影
