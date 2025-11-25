赴日注意！日流感提前流行旅遊疾管署籲先打疫苗 台灣預計春節達高峰

衛福部疾管署今公布類流感門急診就診人次計8萬5425人次，較前一周9萬5037人次下降10.1%，目前疫情趨緩，不過評估12月中旬會出現上升趨勢，預計農曆春節前後達高峰。疾管署長羅一鈞說，日本流感疫情升溫，且較去年提前1個月進入流行期，預計12月耶誕前後達到高峰，提醒民眾要施打疫苗後再前往旅遊。

疾管署說，依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。上周新增25例流感併發重症病例及12例死亡；本次流感季自2025年10月1日起截至11月24日累計325例重症病例，104例H1N1、215例H3N2、2例A未分型、4例B型，45例死亡17例H1N1、27例H3N2、1例B型。

全球流感活動度上升，主要流行型別為A流H3N2，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西、南、東南亞之部分國家及東、西、中非流感陽性率超過30%。

羅一鈞說，台灣疫情雖然趨緩，不過日本流感疫情快速升溫，11月10至16日當周全國定醫報告患者平均每家醫療機構為37.73例，本流感季首次超過30例警戒值，並較去年提前1個月。

羅一鈞表示，其中北海道、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、京都、兵庫等15個都縣平均病例數超過40例。東京都平均每家醫療機構為44.75人，46周共計有1696所學校、機構採取停課等措施，為去年同期14倍。提醒民眾若要出國旅遊，可以施打疫苗再出國。

上周仍有年輕重症案例，疾管署防疫醫師黃柏翰表示，一名20多歲中部男性，本身有高血壓、心臟及腎衰竭，還長期洗腎。11月初中出現咳嗽、流鼻水、呼吸急促倦怠的情況，經就診發現白血球、發炎指數上升、肺部浸潤等情況，經檢驗陽性確診A流。不過伴隨腎臟、心臟急性惡化，且出現肺炎等情形，轉至加護病房治療，接受口服抗病毒藥物後，4天便轉到一般病房，目前情況穩定。

黃柏翰提醒，本身具有慢性病史像心臟病病、腎臟病、肝臟病、糖尿病等民眾，為流感併發重症的高危險族群，接種疫苗可以降低流感重症的機會，因疫苗打完需要大約2周，才能獲得足夠保護力，請民眾務必盡快完成接種，才能及早獲得免疫保護力。另如果出現像這個個案一樣，呼吸困難的症狀或有其他像血痰、胸痛、意識改變、低血壓等等重症的徵兆，請一定要盡快就醫，才能及時接受醫師的評估及早治療。

國內新冠疫情目前處低點波動，第47周新冠門急診就診計1173人次，與前一周持平，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增4例新冠併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。今年10月起累計36例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史占78%為多，97%未接種本季新冠疫苗。

疾管署提醒，公費疫苗累計約142萬人次，現在提供接種莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應加強注意，且接近年末耶誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，提醒尚未接種的公費對象，應盡速完成新冠疫苗接種。