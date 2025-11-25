快訊

又要變冷了！電商三大品類登熱搜 達人揭「這樣做」最省電安全

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
電熱毯建議選購有自動斷電和溫控恆溫功能的款式，使用較安全。圖／486團購提供
電熱毯建議選購有自動斷電和溫控恆溫功能的款式，使用較安全。圖／486團購提供

隨著新一波東北季風南下，氣象預報今天（12月25日）晚間將迎來急遽降溫。不少民眾預先準備入冬保暖物品，電商平台486團購觀察近一週「隨身保暖小物」、「小空間暖房家電」和「寢室暖被用品」三大品類的搜尋量明顯增加，形成對抗低溫的「保暖黃金三角」。

家事達人486先生提醒，氣溫驟降時，長輩、幼童和通勤族是最容易受到影響的族群。面對急凍建議應從「局部重點暖身」與「小坪數高效暖房」兩大方向著手，不僅升溫有感，更能達到省電、安全的效果。

「隨身保暖小物」是本週最快反應的熱搜冠軍，像是可手握的暖暖寶、暖腹帶、恆溫暖杯墊、肩頸電熱毯等，以提供快速、局部的熱能為主，適合通勤族或久坐辦公室的人，能快速暖手、提高核心溫度和身體循環。

「小空間暖房」需求也明顯升溫，特別像在3坪內的臥室、書房、單人套房或浴室，民眾多半選擇升溫速度快、體積精巧的陶瓷電暖器。這類家電通常主打小坪數暖房，開機後數秒即可感受到熱度，加上價格親民，是熱賣的保暖家電。若家中有長輩或小孩，486先生建議挑選具備防潑水設計、或標示「居浴兩用」的機種，「洗澡前讓浴室稍作預熱，可以降低長輩因天冷造成的不適，也能提升冬季洗澡的安全性。」

轉雨降溫也帶動「寢室暖被」需求回溫。電熱毯、石墨烯暖墊等產品特別受歡迎，不僅能預熱床鋪，也改善睡眠品質。486先生提醒，選購電熱毯時應優先確認是否具備自動斷電、定時關機與溫控恆溫等功能；使用時，建議在入睡前1至2小時開啟預熱，待就寢後即可關閉或調整至最低溫，既省電也更安全。

肩頸電熱毯適合上班族隨身保暖。圖／486團購提供
肩頸電熱毯適合上班族隨身保暖。圖／486團購提供
暖杯墊能維持飲品溫度。圖／486團購提供
暖杯墊能維持飲品溫度。圖／486團購提供
電暖器若要放在浴廁使用，須挑選防潑水設計的款式。圖／486團購提供
電暖器若要放在浴廁使用，須挑選防潑水設計的款式。圖／486團購提供

保暖 486先生 長輩
