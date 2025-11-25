快訊

好市多「黑色購物週」Day 3優惠預告 鑽石手鍊現折3.4萬

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

聽新聞
0:00 / 0:00

流感增12死25重症 20多歲多病史男重症住加護

中央社／ 台北25日電
近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。示意圖／聯合報系資料照
近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。示意圖／聯合報系資料照

衛福部疾管署今天表示，11月16日至22日類流感門急診就診較前週下降10.1%，另增25例流感併發重症病例及12例死亡；其中具心臟、腎臟病史的20多歲男性，一度重症住加護。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，監測資料顯示，11月16日至22日類流感門急診就診計8萬5425人次，較前週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。

郭宏偉說明，實驗室監測資料顯示，社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本流感季累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，94%未接種本季流感疫苗

重症個案中較年輕者，防疫醫師黃柏翰說明，有心臟衰竭、腎臟衰竭，並長期洗腎的中部20多歲男性，未接種本季流感疫苗，11月中旬咳嗽流鼻水，5天後病況惡化，出現呼吸急促、呼吸困難、倦怠等症狀，至急診抽血發現白血球、發炎指數上升，電解質不平衡，且X光發現兩側肺部浸潤，檢驗A型流感陽性。

黃柏翰說，醫師研判A流感染伴隨心臟病與腎臟病惡化，且不排除有肺炎，住加護病房治療，使用抗病毒藥物治療，症狀改善，4天後轉出到一般病房，目前病況穩定。

疾管署表示，全球流感活動度上升，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西、南、東南亞部分國家以及東、西、中非流感陽性率超過30%。

其中日本部分，疾管署長羅一鈞表示，日本疫情快速升溫，11月10至16日當週全國定醫報，平均每家醫療機構為37.73例；其中東京都平均每家醫療機構為44.75人，46週共計有1696所學校、機構採取停課等措施，為去年同期14倍。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情部分，疾管署發言人曾淑慧表示，國內COVID-19疫情處低點波動，第47週門急診就診計1173人次，與前週持平；近7日新增4例併發重症本土病例，與前7日新增3例相當，近7日無新增本土病例死亡。今年10月起累計36例併發重症本土病例，其中5例死亡。

疫苗部分，COVID-19疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種1萬4792人次。

流感疫苗
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

流感疫苗打氣旺已用逾9成 疾管署增購15萬劑

高雄重症失能學童上學沒有交通車 陳其邁指示成立專案全力協助

香港流感疫情升溫 兒童重症已逾20例、已釀2死

相關新聞

64元買飲品鮮食中千萬！7-ELEVEN 9～10月統一發票開出2張千萬特別獎

7-ELEVEN配合財政部最新一期2025年9～10月統一發票開獎活動，開出2張千萬特別獎、4張200萬特獎、3張雲端發...

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。獎金200萬元的特獎號碼為「46587380」。頭獎（20萬元）3組分別為「41016094」、「980

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

公費流感疫苗打氣旺，截至今年11月24日全台共計施打612.5萬劑，剩約55.4萬劑，先前疾管署共採購668萬劑，不過因...

僅一個月！ 本土M痘一口氣增7例皆是青壯男 疾管署：應注意「這節慶」

衛福部疾管署今公布國內11月新增7例M痘確定病例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南部各1例，因身體陸續出現...

近期週週有人確診M痘 11月增7例疫情風險持續

衛福部疾管署今天表示，國內近期每週都有新增M痘確診個案，11月共新增7例，皆為本國籍青壯年男性，分別為北部5例、中部及南...

統一發票開獎 幸運兒7-11花64元買飲料就中千萬

統一發票開獎，統一超7-ELEVEN本期開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。