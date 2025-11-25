快訊

跨年前恐用完 公費流感疫苗最後增購15萬劑 只加買「這3家」疫苗

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
而因應現今家庭組成型態多元，羅一鈞表示，疾管署已於今年11月12日發函周知，公費流感及新疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者。記者翁唯真／攝影
公費流感疫苗打氣旺，截至今年11月24日全台共計施打612.5萬劑，剩約55.4萬劑，先前疾管署共採購668萬劑，不過因踴躍施打，考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。

疾管署今公布47周類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一周下降10.1%，目前疫情下降於低點，不過預估12月中旬會有上升情況，高峰推估會落在農曆春節前後。

疾管署長羅一鈞表示，今年公費流感疫苗施打的劑量，遠超過去年同期的526萬劑，今年是去年同期的1.2倍，預估部分縣市12月中會打完，全台最慢1月初用罄，因預估春節會再到高峰，加上長者接種目前至47.6％，距離設定的55％，長者還有30多萬未接種缺口。

羅一鈞表示，因預估春節前後再到高峰，預計再增購15萬劑，分別向東洋、賽諾菲及GSK三家購入，若有不足將再向國光增購。若順利將於12月下旬將送到各縣市，以銜接施打。這15萬劑為今年最後增購，提醒長者及符合施打民眾請盡速施打。

羅一鈞說，今年加上增購疫苗總數來到682.9萬劑，為史上採購最多一年，因應老年化社會，明年會依照今年狀況再調整採購量。

而因應現今家庭組成型態多元，羅一鈞表示，疾管署已於今年11月12日發函周知，公費流感及新疫苗接種對象「6個月內嬰兒父母」調整為「6個月內嬰兒雙親」，資格由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入有足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」證明文件者，以利多元家庭及尚在收養程序中的家庭順利同時接種，保障其權益。

公費流感疫苗打氣旺，截至今年11月24日全台共計施打612.5萬劑，剩約55.4萬劑，先前疾管署共採購668萬劑，不過因踴躍施打，考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗。圖／疾管署提供
流感疫苗
