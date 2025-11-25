解封後拍賣豬價先漲後跌 業者盼民眾多吃台灣豬

快訊

中央社／ 台北25日電

活豬7日起重新恢復拍賣及屠宰，農業部統計，解封後前3天交易豬價平均每公斤漲破新台幣百元，之後下滑。中華民國養豬協會今天舉辦宣導會，盼民眾支持多吃台灣豬肉

養豬協會今天在台北車站舉行「台灣豬安心吃推廣品嚐宣導活動記者會」。現場邀請台北天成大飯店主廚烹調台灣豬肉料理。

協會理事長潘連周接受媒體聯訪說，之前因非洲豬瘟，所有活體豬都禁運、禁宰15天，解封時豬價一定較高，後來偏低，這兩天稍回升，豬農希望豬價不要低於成本，能維持每公斤新台幣90元以上，最理想是每公斤94元。

根據中央畜產會的公開資訊，昨天台灣毛豬平均交易價是每公斤89.25元。

潘連周說，發生非洲豬瘟而禁運、禁宰期間，豬農都很擔心，但很難得的是台灣是唯一發生非洲豬瘟卻未擴散的國家，得力於政府正確有效的防疫政策和精準疫調，加上業者全力配合。

潘連周說，台灣豬肉的品質與美味，不是進口豬肉可比，目前溫體豬肉市場約占7成，2成是冷藏豬肉，1成才是進口豬肉，台灣的豬因為都有去勢，且幾乎天天洗澡，吃起來無異味，無論黑豬、白豬都好吃。

潘連周再次強調，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，對人體完全無害，且國內養豬場都是高規格防疫，產業鏈也與政府密切合作，確保任何風險都能及時掌握，台灣豬肉值得信賴，希望民眾持續支持在地豬肉。

農業部次長杜文珍說，非洲豬瘟疫情不是過了就算，還要好好守護養豬產業，台灣豬在台灣吃很棒，如果民眾去國外旅行，切記千萬不要帶自己愛吃的豬肉回來，因為未經檢疫是非法的。

活動中，農業部、中央畜產會及養豬協會共同簽署「台灣豬安心吃宣言」，象徵各界攜手守護國人飲食安全。

豬肉 非洲豬瘟 農業部
