陳世凱：桃機三航廈完工後 將提舊航廈更新計劃

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

桃園機場第三航廈北廊廳預計在今年底啟用，不過對於桃機的智慧化進度，民進黨立委邱志偉指出，將對於日、韓、新等機場落後很多，希望交通部能盡快更新。對此，交通部長陳世凱回應，等桃園機場第三航廈全部完工後，也會回頭去針對第一、第二航廈提出更新計劃。

立法院25日邀請行政院長卓榮泰及行政團隊赴立院總質詢。邱志偉提到，台灣是AI、半導體大國，目前主要的出入境機場的桃園機場，然機場設備、設施應該也要對比先進國家，像是日本羽田機場、韓國仁川機場、新加坡樟宜機場，但桃機載設備上落後很多，建議應引入智慧化，包括智慧化通關、流量預測、行李自動托運。

卓榮泰表示，桃園機場啟用超過40年以上，當初的設計跟建造也許是先進，也不容許在當中做大規模的改變。所以一直慢慢的維修，桃園第三航廈即將在今年底啟用，是一個比較新的規劃跟設計，可以給國人一個比較全面、而且嶄新的面貌。

陳世凱補充，預計今年底桃園第三航廈北廊廳會先啟用，等整個航廈完成後，會提出一個新的計畫把舊的航廈更新。因為要先等新的航廈完成後，把旅客引過去後，舊的航廈才有餘裕的空間可以做改建。

此外，邱志偉也提到，高雄機場增加美歐跟紐澳的航線非常重要，也沒有具體做法。高雄機場雖有宵禁問題，但運量絕對沒有問題，再加上南台灣未來是半導體製造的重心，政府應該要積極引導，大型飛機都集中在松山機場跟桃園機場，對南台灣不太公平，他建議可以用「供給帶動需求」概念，責成國籍航空公司去做規劃。

民進黨立委李柏毅也提到，現在小港只有一架A330在飛，且成效也非常好都有八成以上的載客率，顯示南部是有市場，應該要由民航局去跟國籍航空討論，看是要透過鼓勵還是補助等措施，讓國籍航空的B787、Ａ350等都可以到小港非長程線。

對此，陳世凱說，明年華航與長榮也都會陸續有飛機交機，航空公司的運量也會上來，在調度上也許也有機會，他會積極跟國籍航空公司溝通，也希望南部的航班可以更多。

桃園機場 半導體
