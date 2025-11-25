腎病照護「每一步該怎麼做」 健保署與五大醫學會推首份臨床照護SOP

台灣曾號稱是「洗腎王國」，衛福部經多年努力腎病整合照護已初見成效，據健保署統計，國內透析人數與洗腎盛行率已呈下降趨勢，為進一步落實「治療前移」核心理念，健保署今攜手台灣腎臟醫學會、心臟學會、糖尿病學會、家庭醫學醫學會及基層糖尿病學會，首度推出在地實證基礎、標準一致、可直接落地執行的「台灣慢性腎臟病臨床照護流程共識」，不讓患者錯失黃金治療時機。

衛福部常務次長莊人祥說，這次共識結合各大醫學會最新臨床證據與本土照護經驗，將全國腎病照護「流程化、標準化、可追蹤化」，把過往較為抽象的「知道要做什麼」原則，轉化為「每一步該怎麼做」的具體流程，真正落地成為各級醫療院所都能遵循的作業準則。

台灣慢性腎臟病盛行率高，平均每八位成人就有一人受到影響，卻僅約一成患者實際知道自身病況，許多人往往等到腎功能明顯惡化後才被發現，形成隱性卻龐大的健康危機。健保署長陳亮妤說，健保署推動腎病整合照護已在臨床看到具體成效，透析患者總數下降，且加入共照制度的患者十年內洗腎風險是未加入者的十分之一，顯示「早期預防」能有效延緩腎病惡化。

陳亮妤表示，所有CKD等慢性疾病患者都應該加入整合照護計畫，以利早期發現及治療，因有加入防治網的患者相較沒有加入者，病情走向需洗腎的比例約為一比十，且慢性腎臟病與心臟病、三高等慢性病等都有關係，患者應都加入慢性病照護網，以獲得更好的照顧。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和說，過去腎臟病治療指引常提醒要控制三高在目標值內，但未明確列出何時應調整藥物、何時需要轉診，第一線醫療人員往往得自行判斷，且不同科別處置標準不同，患者可能在反覆轉診中失去追蹤或面臨資訊斷層。

新的共識除設定明確達標值外，也列出具體轉介標準，讓醫護人員可以依照SOP及時調整治療計畫，不再各自摸索，而是有一套清楚、可直接遵循的流程，也讓患者不會因而錯失黃金治療時機。

台灣基層糖尿病學會理事長陳宏麟說，腎臟病防治關鍵在於及早辨識高風險族群，落實定期腎功能檢查，具任何風險因子者應每年篩檢，一般成人亦應依年齡定期追蹤，以便早期發現、及時介入。因此他提出「胖糖老壓、心脂蛋、藥痛史菸」11字的高風險因子口訣，分別是肥胖、高血糖、老化、高血壓、心臟病前期、高血脂，蛋白尿、長期服藥、痛風、腎臟疾病病史及吸菸。

台灣腎臟醫學會監事邱怡文補充，腎臟病危險因子中，吸菸者罹患CKD的風險是非吸煙者的二至三倍以上，因此，戒菸十分重要。陳宏麟說，目前全國約有一萬多家診所，但加入CKD照護計畫的僅有1700多家，希望有更多的診所願意加入。

台灣家庭醫學醫學會監事會召集人施錦泉說，新共識中於腎功能篩檢應同時檢查腎絲球過濾率（eGFR）與蛋白尿檢驗，且任一項出現異常並持續三個月以上即診斷為CKD，需醫師評估與追蹤。

邱怡文說，臨床應會依eGFR與「「尿液白蛋白與肌酸酐比值」（UACR）兩項指標進行風險分級，作為個別化治療與照護策略的依據，以提供更精準的腎病管理。共識也建議依據CKD患者疾病嚴重程度與共病狀況提供具有實證的藥物治療，並在腎功能惡化快速、蛋白尿嚴重或血壓難控等必要情況下，及早轉介腎臟專科、即時監測病程，降低透析與併發症風險。

中華民國心臟學會理事長李貽恒說，CKD患者常合併糖尿病或心血管疾病，需跨專業團隊依腎功能分期制定個人化三高（血壓、血糖與血脂）控制目標。包括血壓、血糖、膽固醇等管控十分重要，可以避免慢性腎臟病及9成的心血管疾病，並依腎臟病風險指標研判心肌梗塞、心衰竭等心臟病的情形，可以避免心臟科醫師於後續治療時，而有的流淚、流血、流汗。

中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛提醒，腎臟病患者中約5成同時有糖尿病，而高達七成同時有糖尿病及高血壓，因此，三高控制十分重要；此外，也應依年齡與共病個別化調整，並維持健康生活習慣，如戒菸、均衡飲食與規律運動。

今年世界衛生大會已正式將慢性腎臟病（CKD）列為全球優先關注的重大非傳染性疾病之一，本次共識推出象徵台灣在慢性腎臟病防治布局上的超前部署，不僅與國際趨勢接軌，更展現在慢病管理領域的領先實力與決心。

國健署署長沈靜芬則說，台灣已超前部署腎臟病防治工作，包括下修成人健檢年齡至30歲、強化腎功能篩檢項目，以及社區及基層積極推動腎病識能等，以提升民眾慢性腎臟病風險意識與自我管理，促進臨床共識落地。此次推出的共識不僅與國際趨勢一致，更是領先一步的實際行動。

沈靜芬說，期望透過預防保健、成人健檢，以及藉由生活型態、危險因子等衛教，讓民眾了解自己的腎功能、尿蛋白，進而進行生活管理，並辨別高風險族群且提早預防。

莊人祥說，台灣擁有完整健保體系及龐大健康資料庫，具備推動早期預防與整合照護的優勢，此次建立台灣腎病臨床照護流程共識，正是從政策願景落實到臨床的關鍵一步，象徵台灣邁入慢病整合照護的新階段，帶領社會邁向2030前降低三高慢性病標準化死亡率三分之一的「健康台灣」目標。