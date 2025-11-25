6年戀情一場空…她38歲時決定凍卵 6年後遇現任解凍生下漂亮女嬰

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
茂盛醫院醫師李俊逸說，婚前凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，像做風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。圖／茂盛醫院提供
1名44歲科技業女工程師6年前趁單身時婚前凍卵，去年結婚後立即做試管手術，經過14個月努力，順利在今年兒童節生下2940公克女嬰，今天趕在感恩節前帶家人回到為她執行人工生育的茂盛醫院，感謝醫院成就他們一家的幸福，醫院也為他們舉辦感恩節及慶生活動，並期待他們夫妻再拚二寶如願。

院長李茂盛和醫師李俊逸說，面對全球少子化的浪潮，台灣的處境更是嚴峻，去年的新生兒人口只有12萬多人，今年恐怕低於11萬人，將再創史上新低。

李茂盛說，根據內政部統計，2023年未婚族共255萬多人，佔全台713萬青壯年人口的35.77％，原因不外乎是工時長、壓力大、交友機會少等，所以無法步入結婚、生育的人生階段。該如何改善少子化的情況並幫助想結婚生子的民眾？他認為，想婚的民眾要擴大交友圈，未婚女性可透過「婚前凍卵」保有未來生機，降低未來變成高齡不孕婦女的機率，也是提早預備生育的有效之道。

李俊逸說，婚前凍卵能為尚無結婚對象的女性爭取生育時間，像做風險管理，未來不一定會用到，但需要時就能派上用場。38歲以下，評估女性卵巢功能與卵子庫存量的重要指標AMH小於2者，有將近1/4生育力拉警報，故建議30歲以上婦女最好每年抽血檢查。

女工程師說，自己曾經談了一場6年沒有結果的戀情，讓38歲的她擔心未來生不出小孩。於是在分手的隔天就到茂盛醫院進行凍卵，經過2次取卵共得到23顆。3年前，新加坡出差時結識另一半，前年決定結婚，登記前幾天她帶先生回院健檢，除了再次取卵，也請醫師解凍婚前的卵子，立刻做試管。所幸婚前的凍卵培育出正常的胚胎，讓她覺得先前的決定是對的。

因為擔心高齡會帶有致病基因，她還做了胚胎植入前的基因診斷，等確認基因沒有異常，最後才挑出2顆好胚做植入。加上為了怕折損胚胎，還再加做子宮內膜容受性檢測，選擇最佳的植入時間，後來有1顆胚胎順利著床發育，今年兒童節順利產下健康女嬰。

她說，婚前凍卵且能做的檢測全都做好做滿，為她排除了所有可能失敗的原因，所以在短短14個月內就順利生下女兒。她說，自己和先生都是學科技的，講求科學與數據、效率與精準。因為「TRY & ERROR」只是在浪費時間，還會損失更多的金錢、胚胎、身體能量，對女性的身心更是煎熬。

