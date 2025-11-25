整理包／民國75年前出生注意！B肝、C肝免費篩檢擴大 把握終身一次資格
肝癌是台灣常見且致死率極高的癌症之一，統計發現， 肝癌患者8成主因為B、C型肝炎感染。國健署指出，慢性肝炎早期幾乎無症狀，許多人自己帶原多年都沒發現。為全面消除肝病，國民健康署宣布擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，從原本45至79歲（原住民提前至40歲），擴大到民國75年以前出生至79歲，皆享有終身一次免費篩檢。國健署這次的重大政策調整，估計將造福約220萬人。
《聯合新聞網》整理了這項新政策相關的條件、資格、執行方式與若篩出陽性的後續治療建議，與您一起全面打擊肝病，守護健康。
擴大篩檢目的
．肝癌威脅：台灣十大癌症「發生率」最新排名，肝癌是男性十大癌症死因為第2位，女性第4位。
．肝癌主要病因：約八成的肝癌患者主因是B、C型肝炎感染。
．早期無症狀：肝炎早期幾乎無症狀，許多人帶原多年未察覺。
新舊篩檢最大差異
從原本45至79歲（原住民提前至40歲），自今年8月1日起，擴大到民國75年以前出生至79歲者，皆可享有終身一次免費篩檢。
初期
感染初期幾乎沒有明顯症狀，容易被忽略。
長期發展
若未持續追蹤和治療，慢性肝炎可能導致「肝臟三部曲」：
．慢性肝炎
．肝硬化
．肝癌（台灣肝癌主要危險因子）
．出生年份：民國75年（1986年）以前出生至79歲，「B肝疫苗斷層世代」的民眾。
．條件： 未曾接受過成人預防保健服務 B、C型肝炎篩檢者。
📌重要提醒：若不確定是否已接受過篩檢，可至醫療院所就診時，主動洽詢查詢BC肝篩檢資格。
．篩檢地點： 至「成人預防保健服務特約醫療院所」或成人健檢機構即可篩檢。全台已有6千多家醫療院所提供相關服務。
．篩檢時間：從 114年8月1日起「擴大年齡範圍」正式生效 ，終身只有一次免費機會，符合資格者應盡快利用。
．篩檢內容：B型肝炎表面抗原（HBsAg）及C型肝炎抗體（Anti-HCV）。
．篩檢方式與流程：
1.到醫院／診所掛號，並說明要做成人健檢和肝炎篩檢。
2.只需抽一次血，即可同時完成B、C肝檢查。
3.可順便與一般成人健康檢查一起做，達到「一次到位」。
民眾一但篩出B、C肝陽性，不需過度緊張，治療重點在於「及早處理」。B肝陽性者，需依醫師指示進行定期追蹤與必要治療，以控制病情；至於C肝陽性者，現在國內C肝治癒率高達98%，且昂貴的口服藥物費用由健保全額，只要早期篩檢早期發現，仍有找回健康的機會。
．杜絕血液傳播：避免共用可能含血液的個人物品，如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等。
．避免接觸行為傳染：實行安全性行為，並避免不安全的穿耳、刺青、針灸等行為，防範各類血液或體液傳染的風險。
．疫苗接種：尚未接種B型肝炎疫苗／不確定是否有接種，可向醫療機構詢問。
．生活習慣調整：飲食低油少鹽、避免過度飲酒、定期運動、維持健康體重。
．定期檢查：即使結果陰性，仍應定期接受健康檢查，持續追蹤肝臟狀態。
