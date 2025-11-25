快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢；示意圖。圖／123RF
國健署擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢；示意圖。圖／123RF

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約為83萬人。為強化B、C型肝炎防治，國健署自114年8月1日起，擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢。

肝癌長期高居台灣癌症死因前幾名，國健署副署長林莉茹表示，全台每年約7500人因肝癌死亡，當中有8成為B、C肝炎帶原者。民眾則應把握自8月起推動的「39至79歲可終生接受一次B型肝炎篩檢」，這項政策估計有220萬名青壯年族群受惠，可提早接受檢查，早篩早治、拒絕肝癌遺憾。

台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，肝癌的發生數與死亡數排名居高不下，每天約有29人罹患肝癌、約有21人死於肝癌。B肝是罹患肝癌最大的主因，目前推估全台約有200萬人B肝帶原者。不少民眾為帶原者卻不自知，也未穩定追蹤與及時治療，導致進展為肝硬化、甚至演變成肝癌。

楊宏志指出，台灣B肝診斷率約為66%，實際在門診也碰到不少肝癌患者，直到確診都不知道自己有B肝。許多因素都會影響B肝病毒，包括脂肪肝；脂肪肝可能會抑制B肝病毒活性，加速人體清除病毒表面抗原。但是脂肪肝合併代謝異常，會產生加成效應、加重肝病惡化，顯著提高肝癌風險。

台灣自民國75年後的新生兒皆納入B肝疫苗接種計畫，所以39歲是帶原者數目的分水嶺；75年前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。國健署提供之免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。

凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢，民眾只要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務。截至114年10月底統計，擴大年齡範圍已篩檢（39至44歲）約4.9萬名。

另外，至114年10月統計，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。國健署呼籲，可強化3點為健康把關：

1.符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。

2.若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，依醫囑接受追蹤檢查與治療，可避免惡化進而治癒。

3.日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

長者牙口不佳影響營養 國健署推廣質地調整飲食

貝佐斯也投資的肝癌新救星 為什麼選台灣做亞太訓練基地？

B肝早篩檢、早治療　遠離肝臟危機

相關新聞

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，...

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

對於新手爸媽來說，最關心「我的孩子會不會得罕病？」雖然發生率低，一旦罹病，對一個家庭來說，將是一生的挑戰。國健署補助21...

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約...

廚餘超量？台中文山焚化爐爆滿急停收 盧秀燕：短期調度還可以

台中文山焚化爐昨因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，垃圾無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，民進黨台中市議員痛批盧市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。