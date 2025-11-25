「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約為83萬人。為強化B、C型肝炎防治，國健署自114年8月1日起，擴大成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢年齡範圍，民國75年以前出生至79歲民眾，皆可終身接受一次免費篩檢。

肝癌長期高居台灣癌症死因前幾名，國健署副署長林莉茹表示，全台每年約7500人因肝癌死亡，當中有8成為B、C肝炎帶原者。民眾則應把握自8月起推動的「39至79歲可終生接受一次B型肝炎篩檢」，這項政策估計有220萬名青壯年族群受惠，可提早接受檢查，早篩早治、拒絕肝癌遺憾。

台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志表示，肝癌的發生數與死亡數排名居高不下，每天約有29人罹患肝癌、約有21人死於肝癌。B肝是罹患肝癌最大的主因，目前推估全台約有200萬人B肝帶原者。不少民眾為帶原者卻不自知，也未穩定追蹤與及時治療，導致進展為肝硬化、甚至演變成肝癌。

楊宏志指出，台灣B肝診斷率約為66%，實際在門診也碰到不少肝癌患者，直到確診都不知道自己有B肝。許多因素都會影響B肝病毒，包括脂肪肝；脂肪肝可能會抑制B肝病毒活性，加速人體清除病毒表面抗原。但是脂肪肝合併代謝異常，會產生加成效應、加重肝病惡化，顯著提高肝癌風險。

台灣自民國75年後的新生兒皆納入B肝疫苗接種計畫，所以39歲是帶原者數目的分水嶺；75年前出生、被稱為「B肝疫苗斷層世代」的民眾，因未接種疫苗，屬於帶原高風險族群。國健署提供之免費成人預防保健服務，除原有的三高與代謝症候群風險檢查外，亦包含B、C型肝炎。

凡民國75年（含）以前出生至79歲的民眾，可享有終身一次免費篩檢，民眾只要至成人預防保健服務特約醫事服務機構抽血一次，即可同時完成B、C型肝炎檢測，也可以順便配合進行各年齡層定期之成人健康檢查服務。截至114年10月底統計，擴大年齡範圍已篩檢（39至44歲）約4.9萬名。

另外，至114年10月統計，全國已有超過750萬名45歲至79歲民眾完成B、C肝炎檢查，且已達6成篩檢率。國健署呼籲，可強化3點為健康把關：

1.符合資格的民眾及早預約成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢，早期發現、及時追蹤。

2.若檢驗結果顯示為B型肝炎表面抗原或C型肝炎抗體陽性者，無需過度擔憂，依醫囑接受追蹤檢查與治療，可避免惡化進而治癒。

3.日常生活中應落實良好個人衛生習慣，不共用可能接觸血液的個人用品（如刮鬍刀、牙刷、指甲剪等），維護自身與家人安全。