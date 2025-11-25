快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘超量？台中文山焚化爐爆滿急停收 盧秀燕：短期調度還可以

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今市政總質詢，民進黨台中市議員痛批盧市府上任7年來，垃圾與廚餘政策完全不及格。記者余采瀅／攝影
台中市議會今市政總質詢，民進黨台中市議員痛批盧市府上任7年來，垃圾與廚餘政策完全不及格。記者余采瀅／攝影

台中文山焚化爐昨因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，垃圾無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，民進黨台中市議員痛批盧市府上任7年來，垃圾與廚餘政策完全不及格，質疑市府面對每日高達500噸垃圾無法處理的缺口，台中市民還要忍多久？台中市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，短期調度看起來還可以，中長期則規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。

台中市議會今市政總質詢，民進黨市議員謝志忠表示，根據環保局統計，近5年的垃圾處理量，台中市每日垃圾仍有約200噸處理缺口，加上每日產生的廚餘300噸，合計每天超過500噸以上的垃圾量無法有效處理，若加上焚化爐歲修，垃圾問題更為嚴峻，痛批盧市府的垃圾與廚餘政策完全不及格，應儘速提出明確的垃圾與廚餘處理政策、具體期程與執行規劃，負起應負的責任。

市議員黃守達說，外埔綠能生態園區2017年動工時，當時估算每年可將5.4萬公噸生廚餘轉化為生質能源，且每年發電量可達3377萬度，如今根據環保局的資料，生廚餘每年去化2.7萬公噸，去年發電334萬4810度，實際發電量與預期發電量相差十倍。黃痛批，盧市長7年來無心處理廚餘，過度依賴廚餘養豬，導致二期熟廚餘設備遲遲未有進度，稻稈發電也因技術問題停擺。

市議員施志昌直指，外埔綠能園區二期工程多年卡關，大量資源化廚餘被迫湧入焚化爐「燒毀」，不僅是巨大資源浪費，更造成文山焚化爐緊急關閉，完全是市府造成的「人禍」，質問廚餘送焚化爐還要燒多久？

盧秀燕表示，廚餘過去資源化之一就是廚餘養豬，過去六都都是廚餘養豬，不只台中市，不過時空背景不一樣了，現在大家不能接受，也慢慢朝禁止廚餘餵豬方向前進。

盧秀燕說，「我們來處理調度垃圾與廚餘問題」，短期內啟動分流調度因應，像是以脫水設備降低廚餘含水量協助處理，短期調度目前為止勉強可以，但不能依循苟且下去，因應未來可能要禁止廚餘養豬，勢必要提出中長期系統性的去化解方。中長期目前正在計畫中，預算也在調度中，將啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術，由於涉及預算、設備及法源，規劃完整後會統一對外報告。

至於昨日傍晚文山焚化廠出現垃圾車進廠車潮，環保局長吳盛忠說，經市府即時啟動分流調度，1小時內即恢復開放收受。吳說，短期會以脫水設備乾化減量廚餘，目前正與廠商接洽租借設備，屆時至少可減少約5成的含水量，未來廚餘則採多元方式去化，包括高效堆肥、沼氣及黑水虻等方式去化。

台中市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，中長期規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，中長期規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。記者余采瀅／攝影

廚餘 焚化爐
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

台中焚化爐年產2萬噸飛灰去化困難 議員憂成「飛灰山」

「兩國論」惹議 劉世芳改口：把「特別的國家」排除掉才是標籤化

陸配參政案 盧秀燕：公職或民代應以中華民國為唯一國籍、效忠對象

台中超巨蛋議員要求不過度讓利財團 盧秀燕：這臆測對我是人身攻擊

相關新聞

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。另開出1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，...

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

對於新手爸媽來說，最關心「我的孩子會不會得罕病？」雖然發生率低，一旦罹病，對一個家庭來說，將是一生的挑戰。國健署補助21...

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。