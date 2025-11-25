廚餘超量？台中文山焚化爐爆滿急停收 盧秀燕：短期調度還可以

台中文山焚化爐昨因超量收受廚餘，導致傾倒口溢滿，垃圾無法再進場，垃圾及廚餘全數轉往后里焚化爐，民進黨台中市議員痛批盧市府上任7年來，垃圾與廚餘政策完全不及格，質疑市府面對每日高達500噸垃圾無法處理的缺口，台中市民還要忍多久？台中市長盧秀燕表示，短期先以分流調度因應，短期調度看起來還可以，中長期則規劃系統性解方，加速完善處理廚餘去化量能。

台中市議會今市政總質詢，民進黨市議員謝志忠表示，根據環保局統計，近5年的垃圾處理量，台中市每日垃圾仍有約200噸處理缺口，加上每日產生的廚餘300噸，合計每天超過500噸以上的垃圾量無法有效處理，若加上焚化爐歲修，垃圾問題更為嚴峻，痛批盧市府的垃圾與廚餘政策完全不及格，應儘速提出明確的垃圾與廚餘處理政策、具體期程與執行規劃，負起應負的責任。

市議員黃守達說，外埔綠能生態園區2017年動工時，當時估算每年可將5.4萬公噸生廚餘轉化為生質能源，且每年發電量可達3377萬度，如今根據環保局的資料，生廚餘每年去化2.7萬公噸，去年發電334萬4810度，實際發電量與預期發電量相差十倍。黃痛批，盧市長7年來無心處理廚餘，過度依賴廚餘養豬，導致二期熟廚餘設備遲遲未有進度，稻稈發電也因技術問題停擺。

市議員施志昌直指，外埔綠能園區二期工程多年卡關，大量資源化廚餘被迫湧入焚化爐「燒毀」，不僅是巨大資源浪費，更造成文山焚化爐緊急關閉，完全是市府造成的「人禍」，質問廚餘送焚化爐還要燒多久？

盧秀燕表示，廚餘過去資源化之一就是廚餘養豬，過去六都都是廚餘養豬，不只台中市，不過時空背景不一樣了，現在大家不能接受，也慢慢朝禁止廚餘餵豬方向前進。

盧秀燕說，「我們來處理調度垃圾與廚餘問題」，短期內啟動分流調度因應，像是以脫水設備降低廚餘含水量協助處理，短期調度目前為止勉強可以，但不能依循苟且下去，因應未來可能要禁止廚餘養豬，勢必要提出中長期系統性的去化解方。中長期目前正在計畫中，預算也在調度中，將啟動完整計畫，包含建置高效能廚餘處理設施、黑水虻等多元處理技術，由於涉及預算、設備及法源，規劃完整後會統一對外報告。