國中生中風 聯新國際10分鐘取4栓塞 拆「炸彈」黏液瘤
桃園市14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟、語言表達困難，緊急送聯新國際醫院急診室，醫療團隊不敢大意，緊急安排電腦斷層、磁振造影（MRI）等影像檢查，確認為腦中風，手術從開始到打通血管僅約10分鐘，成功取出4個血栓，最大1.1公分，目前這名國中生已出院。
聯新國際醫療團隊當時還進一步安排心臟超音波檢查，神經內科醫師李振華在不同的影像檢查結果出爐後，迅速判讀，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風。在與家屬充分溝通後，影像醫學科主任及取栓醫師郭葉璘，隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除（Intra-arterial thrombectomy, IAT），並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓，成功完成手術。
搶救過程中，聯新國際醫療團隊進一步找出中風病因，原來國中生左心房有近7公分的巨大黏液瘤，心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，質地柔軟如果凍，雖然不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤的小碎片很容易剝落，這些黏液碎片會隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後便可能引發栓塞，造成中風。
團隊掌握黃金救命時間，立即安排心臟黏液瘤清除手術，少年恢復良好，並未留下後遺症，已出院並回學校。院方表示，雖然當時也不排除少年有可能腦部不正常放電造成暫時性癲癇（抽筋），不過透過多項檢查很快釐清病因。
郭葉璘強調，「時間」是急性腦中風的治療關鍵，研究顯示中風每延誤1分鐘，約有190萬個神經元死亡，因此治療啟動的速度，直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。
郭葉璘提醒，中風好發於氣溫驟降，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓。他呼籲民眾應建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動與充足睡眠，讓身體能更好地適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺，預防絕對勝於治療，唯有從日常生活中養成良好習慣，才能真正遠離中風威脅，守護自己與家人的健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言