快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

國中生中風 聯新國際10分鐘取4栓塞 拆「炸彈」黏液瘤

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
ICA血管攝影，圖左箭頭處為血栓阻塞血管，圖右箭頭處為已打通血管。圖／聯新國際醫院提供
ICA血管攝影，圖左箭頭處為血栓阻塞血管，圖右箭頭處為已打通血管。圖／聯新國際醫院提供

桃園市14歲國中生日前在課堂中突然倒地，伴隨怪聲、右側肢體癱軟、語言表達困難，緊急送聯新國際醫院急診室，醫療團隊不敢大意，緊急安排電腦斷層、磁振造影（MRI）等影像檢查，確認為腦中風，手術從開始到打通血管僅約10分鐘，成功取出4個血栓，最大1.1公分，目前這名國中生已出院。

聯新國際醫療團隊當時還進一步安排心臟超音波檢查，神經內科醫師李振華在不同的影像檢查結果出爐後，迅速判讀，確定為左側中大腦動脈栓塞造成缺血性腦中風。在與家屬充分溝通後，影像醫學科主任及取栓醫師郭葉璘，隨即與取栓團隊進行急性腦中風顱內動脈血栓移除（Intra-arterial thrombectomy, IAT），並從腹股溝導引導管至左側中大腦動脈阻塞處，採用強力抽吸方式清除血栓，成功完成手術。

搶救過程中，聯新國際醫療團隊進一步找出中風病因，原來國中生左心房有近7公分的巨大黏液瘤，心臟黏液瘤是一種非癌性腫瘤，質地柔軟如果凍，雖然不會轉移，但在心臟持續跳動和血流衝擊下，腫瘤的小碎片很容易剝落，這些黏液碎片會隨著血液離開心臟，進入腦部動脈後便可能引發栓塞，造成中風。

團隊掌握黃金救命時間，立即安排心臟黏液瘤清除手術，少年恢復良好，並未留下後遺症，已出院並回學校。院方表示，雖然當時也不排除少年有可能腦部不正常放電造成暫時性癲癇（抽筋），不過透過多項檢查很快釐清病因。

郭葉璘強調，「時間」是急性腦中風的治療關鍵，研究顯示中風每延誤1分鐘，約有190萬個神經元死亡，因此治療啟動的速度，直接影響患者日後能否恢復獨立生活的關鍵因素。

郭葉璘提醒，中風好發於氣溫驟降，身心壓力增大且血管收縮易形成血栓。他呼籲民眾應建立健康基礎，包括均衡飲食、規律運動與充足睡眠，讓身體能更好地適應環境壓力。特別是有心血管疾病或心房顫動病史者，更應提高警覺，預防絕對勝於治療，唯有從日常生活中養成良好習慣，才能真正遠離中風威脅，守護自己與家人的健康。

核磁共振影像，箭頭處呈現早期缺血變化。圖／聯新國際醫院提供
核磁共振影像，箭頭處呈現早期缺血變化。圖／聯新國際醫院提供
影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘提醒搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。圖／聯新國際醫院提供
影像醫學科主任暨取栓醫師郭葉璘提醒搶救急性腦中風最重要的關鍵就是「時間」。圖／聯新國際醫院提供

腦中風 血栓
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

奇美醫院攜手思科啟動AI智慧醫療 為中風病人提供個人化照護方案

震後重返太魯閣族部落 秀林國中生上山穿族服尋根與復育

奇美偕思科推智慧醫療 AI導入地端運算避資安疑慮

相關新聞

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。另開出1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，...

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

對於新手爸媽來說，最關心「我的孩子會不會得罕病？」雖然發生率低，一旦罹病，對一個家庭來說，將是一生的挑戰。國健署補助21...

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。