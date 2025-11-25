印尼高麗菜芬普尼超標近1.5噸全數退運消火 法國乾酪檢出大腸桿菌超標

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，包含蔬果、八角茴香、冷凍鰻魚、乾酪等共8項違規產品在邊境遭攔截，要求退運或銷毀。其中一批為屏東縣業者由印尼進口的新鮮高麗菜，被驗出芬普尼等農藥超標，近1.5公噸全遭攔截。另有2批法國乾酪，為大腸桿菌不合格，食藥署針對法國進口乾酪提升抽驗比率至20%至50％。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，業者「保證責任屏東縣順大益果菜運銷合作社」進口一批印尼新鮮高麗菜，檢出殘留農藥芬普尼及其代謝物0.002ppm、Chlorbenzuron0.09 ppm，均高於「農藥殘留容許量標準的法規上限，這批新鮮高麗菜共1萬4392公斤，於邊境被要求退運或銷毀，這是業者6個月以來首次被驗出不合格，後續將調升其邊境查驗比率至加強抽批，抽驗比率20%至50%。

食藥署另揪出業者「東遠國際有限公司」報驗的法國乾酪，共2批檢出大腸桿菌不合格，必須退運或銷毀。第1批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於210至1100，第2批在5個樣品中，每公克檢出大腸桿菌最確數介於240至1100。

檢驗結果均超過「食品中微生物衛生標準」規定，即5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。