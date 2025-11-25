廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，而養豬廚餘新政最快本周能對外說明。據了解，各部會所提方案中，有方案將禁止家事廚餘用於養豬，事業廚餘則維持允許。

因應非洲豬瘟疫情，農業部自今年10月22日公告全面禁止廚餘養豬政策，啟動防疫及廚餘去化應變作為，同日即發布「因應非洲豬瘟防疫禁止廚餘養豬指引」，要求地方環保機關落實廚餘清除、環境消毒及稽查查核，防止未經處理廚餘流入養豬場。禁用期間，各縣市維持既有廚餘分類與收運方式，將廚餘送往環保機關指定地點，以肥料化、能源化再利用為優先，必要時以焚化或掩埋方式輔助處理，每日額外須處理廚餘將近500噸。

有專家近期多次呼籲，養豬廚餘雖有蒸煮規範，但這樣的作法無法做到萬無一失，生物安全是不能妥協的，全面禁止廚餘養豬才是根本的方法。

環境部長彭啓明昨於立法院衛環委員會表示，廚餘養豬是否走向落日，目前行政院仍再與各部會討論中，最快本周就能對外說明。

知情人士透露，相關部會都有提出廚餘養豬版本，包含直接禁止、維持廚餘養豬等版本，其中有個版本是禁止家事廚餘養豬，僅事業廚餘維持允許，原因在於家戶廚餘是公認非洲豬瘟傳播風險最高的途徑，從風險、防疫、科學等角度來看，如果家戶廚餘優先防範，非洲豬瘟傳染的風險會降低許多，行政院將會做出最後決定。