行政認定不公開、醫師不同意就可不掛網 民團要求全面揭露狼醫紀錄

狼醫事件頻傳，衛福部今年8月增設「醫事人員性別事件資訊專區」提供民眾查詢，不過內容僅揭露2023年判決定讞或懲戒確定案件，且醫師還能因為不同意就可以不用掛網，醫改會執行長林雅惠表示，醫療性暴力進到訴訟門檻困高，保障清白醫師固然重要，但若已有行政調查確認性平案件成立，應立即啟動醫界自律或懲戒程序並讓民眾可以知曉，否則黑數眾多平台「形同虛設」。

日前涉嫌下藥性侵三名女性、潛逃出境後遭押返的前台大婦產科醫師鄭文芳案件，再度引發社會對狼醫監控與懲戒機制的高度關注。適逢11月25日為國際終止婦女受暴日，現代婦女基金會、台灣醫療改革基金會及台北市醫師職業工會，今舉行記者會提四大訴求「性平防治成效 納入醫院評鑑」、「完整揭露資訊 保障民眾知情」、「訂定懲戒指引 處分及時持續」及「主動通報監督 落實防治責任」盼保障民眾就醫及醫療職場安全。

根據衛福部統計，2020至2023年醫病關係中適用性騷擾防治法調查成立案件共有 67 件，現代婦女基金會性暴力防治組總督導林妙如表示，基金會同期受理63人次醫病性騷擾諮詢，及協助11位涉及狼醫性侵害的被害人，顯示相關案件並不少見。

台北市醫師職業工會公布的調查指出，高達58%的女性醫師曾遭遇性騷擾，但申訴率僅有 4.6%。林妙如說，其中6成以上來自上級或指導者的權勢性騷擾，加害者常為醫院高層或醫學會要角，使得受害者因擔心職涯影響、對申訴機制缺乏信心等因素而不敢舉報。且醫界普遍存在醫醫相護、息事寧人及保守文化，反映醫療職場在性暴力防治制度設計上存在嚴重缺陷，也讓許多受害者被迫選擇沉默。

林雅惠表示，許多受害者在申訴或提告後，還可能面臨專業壓迫、權勢落差，甚至遭加害者在司法程序中反向羞辱，造成更大的二度傷害。近年也曾出現醫師於性侵案件審理期間，仍持續對未成年下手的案例，使外界更加憂心，現行制度在司法判決前很難獲得相關揭露資訊。

林雅惠說，醫療性暴力要進到訴訟本就困難，然而現在專區可查詢的資訊僅2023年前定讞案件，不過中間還是存在諸多「黑數」，很多醫師在審判或調查期間仍在其餘診所執業，建議若已有行政調查確認性平案件成立，應該也要揭露或暫停執業。且現行醫師懲戒紀錄散落於各縣市，不僅資訊提供少難以查詢，醫師若不同意揭露，平台便可不公開導致民眾即便想查詢醫師是否有不良紀錄也非常困難。

林雅惠表示，國際多國對涉嫌違反醫療倫理者，設有「暫停執業」制度，透過數月停職觀察期檢視加害者是否認錯、反省，及具再犯風險，並有多次延長暫停處分。若司法判決出爐或情節重大，也可能延長停權甚至剝奪執照。

林雅惠說，但在台灣目前僅單次，且常見的懲戒僅是警告或倫理課程，對於許多醫師根本「不痛不癢」。台灣律師資訊揭露齊全，就連改過名都查得到，應修正醫師法，將違反專業倫理的醫師紀錄全數揭露，並建立可供辨識的專區，刊載其懲戒、行政認定、訴訟進度等資訊，避免再讓有重大紀錄的醫師繼續在系統內「隱身」。

現代婦女基金會董事王如玄表示，主管機關應依性暴力犯行嚴重程度制定明確懲戒指引，包括犯行該當警告、罰鍰、停業、廢止執業執照或醫師證書的處分標準，使各縣市能依一致原則執行。另外也建議修正醫師法28條第4項，增訂「犯性侵害或重大性騷擾罪判決確定者，應廢止執業執照及醫師證書」規定，以終結現行僅停業或廢照一年即可復業的陋習。也建議各醫師公會對會員要有一定規範約束。

台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民則說，除了醫病之間，職場性平也需注意，醫療院所性平會應定期公布性騷擾申訴案件的類型、數量及處理結果等統計資料，以提升透明度，減少工作者疑慮。建議性平申訴處理情形、性平會運作成效及雇主防治措施等納入醫院評鑑，監督醫療院所落實相關制度，杜絕性騷。