55歲男子攝護腺肥大超出正常1倍 拉開手術保「性」福

台南一名55歲陳姓男子長時間飽受下泌尿道問題困擾，雖嘗試過不少保健食品，但效果不彰，輾轉到奇美醫院泌尿外科就醫，經泌尿外科主治醫師林才揚檢查，確診為攝護腺肥大，且體積較正常大超出1倍，陳男最後接受攝護腺拉開手術，不僅改善困擾，也保住「性」福。

林才揚表示，良性攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，尤其，在50歲男性中，超過一半以上會面臨此困擾，初期建議採用保守治療，若症狀未能有效改善，會依攝護腺體積大小與症狀嚴重度進行個別化選擇，可使用單一藥物或藥物組合，必要時再考慮手術。

林才揚分享案例，55歲陳男因長期為解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題困擾，因藥物改善效果不佳而就醫，檢查後發現，陳男攝護腺肥大且體積達50cc，相較正常大了不少，一般為20cc、約一個核桃大小，陳男年紀較輕且希望保有正常射精功能，最後透過「攝護腺拉開手術」治療成功改善。

他提到，對於出現尿滯留、反覆性泌尿道感染、膀胱結石、反覆大量血尿、腎功能不全或溢流性尿失禁者，傳統手術治療雖被視為有效的選項，不過常伴隨副作用，尤其是在射精與性功能方面，為減少傳統手術帶來風險與副作用，奇美醫院引進「攝護腺拉開手術」微創技術，成為治療新選擇。

林才揚說明，攝護腺拉開手術無需切除攝護腺組織，僅需在門診或靜脈麻醉下，植入永久性裝置將肥大的攝護腺葉向兩側拉開，約10至30分鐘即可完成，能在短時間內改善排尿困難，並保留病人的射精與勃起功能，術後也可較快恢復日常生活。

林才揚提醒，民眾若出現頻尿、夜尿或排尿困難等攝護腺肥大症狀，應盡早就醫，由專業醫師依個別狀況提供最適合的治療建議，同時男性更應養成習慣，定期進行攝護腺癌篩檢，及早預防並掌握最佳治療時機。