50歲婦口乾舌燥以為更年期 檢查才發現是免疫系統惹禍

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻提醒，若出現口乾、眼乾、舌頭灼熱、吞嚥困難、蛀牙明顯增加等症狀，可能是腺體被免疫細胞破壞後，分泌功能下降，導致乾燥症。圖／部桃提供
桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻提醒，若出現口乾、眼乾、舌頭灼熱、吞嚥困難、蛀牙明顯增加等症狀，可能是腺體被免疫細胞破壞後，分泌功能下降，導致乾燥症。圖／部桃提供

「怎麼喝水都不夠！」50歲王女士近年總覺得口乾舌燥，吃乾一點的麵包都需要配水才吞得下。她原以為只是更年期症狀，沒想到眼睛也愈來愈乾，經常像有沙子卡在裡面。某次因蛀牙情形惡化，加上唾液腺腫脹至牙科就診，牙醫發現她的唾液分泌明顯偏低，建議轉診至風濕免疫科。經衛生福利部桃園醫院一系列檢查後確診為「乾燥症」。

桃園醫院風濕免疫科醫師王淳峻表示，乾燥症是一種慢性自體免疫疾病，免疫系統錯把自身的腺體當成外敵攻擊，最常受影響的就是唾液腺與淚腺。確切病因尚未完全了解，但可能與遺傳、環境因素、荷爾蒙變化等多重因素有關，女性患者遠多於男性，比例約為9比1，好發於40至50歲族群。

當腺體被免疫細胞破壞後，分泌功能下降，便會出現口乾、眼乾、舌頭灼熱、吞嚥困難、蛀牙明顯增加等症狀；部分患者甚至會出現關節痛、皮膚血管炎、雷諾氏現象及全身疲倦，顯示乾燥症並不僅是「口乾眼乾」這麼簡單。

王淳峻指出，目前乾燥症雖無法完全治癒，但透過規律治療，可以有效控制免疫反應、減緩症狀並預防併發症。例如眼部症狀可使用人工淚液、淚管塞或環孢素眼藥水；口腔乾燥則可使用人工唾液、保濕凝膠或服用刺激唾液分泌的藥物。若患者已有關節炎或器官侵犯，醫師會依情況使用抗發炎或免疫調節藥物，以避免病情惡化。

除了藥物治療外，日常的自我照護同樣重要。護理師洪卉妍提醒，乾燥症患者的生活調整需面面俱到。她建議隨身攜帶水壺，採小口、多次補水方式，並可咀嚼無糖口香糖刺激唾液分泌；同時保持良好口腔衛生，定期看牙、使用牙線及含氟牙膏，以降低蛀牙風險。飲食方面宜選擇容易吞嚥的食物，避免辛辣、過乾或過鹹的料理。

洪卉妍提醒，眼部保養同樣不可忽視，乾燥症患者應依醫囑使用人工淚液、避免長時間吹風或在乾燥環境久待，可使用加濕器增加濕度；在陽光強烈時配戴太陽眼鏡，減少刺激。閱讀或使用手機、電腦時應定時休息，並避免配戴隱形眼鏡或進行雷射矯視等可能加劇乾燥的行為。

肌膚照護方面，洗澡水溫不宜過高，建議使用溫和中性清潔產品，洗後立即塗抹保濕乳液，維持皮膚屏障功能。

洪卉妍強調，乾燥症雖是慢性疾病，但只要及早診斷、定期回診並配合治療，大多數患者都能維持穩定的生活品質。她呼籲，一旦出現長期的口乾、眼乾、唾液減少或蛀牙快速增加等症狀，千萬別自行認定為「自然老化」，應盡早尋求風濕免疫科專業協助，及時治療才能避免疾病悄悄侵犯更多器官。

相關新聞

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。另開出1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，...

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

對於新手爸媽來說，最關心「我的孩子會不會得罕病？」雖然發生率低，一旦罹病，對一個家庭來說，將是一生的挑戰。國健署補助21...

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約...

