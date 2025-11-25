社會福利不能倒退 社福總盟呼籲地方財政資源應用在刀口

台灣社會福利總盟上午在立法院舉行「地方財政有增無減、社會福利照品照行」記者會，中華民國康復之友聯盟祕書長張朝翔、台灣社會福利總盟理事長陳節如、民進黨立委林月琴、台灣社會福利總盟祕書長孫一信以及副理事長吳玉琴及老人福利推動聯盟主任劉玫玲出席。

台灣社會福利總盟呼籲全國各地方政府一定要將有限資源用在刀口上，不僅要鞏固現有各項福利服務，更要盡速盤點資源，滿足市（縣）民需求，也反對各縣市違法加碼的各種補助或一次性普發，希望立法院理性討論財劃法，不要自廢財劃法截長補短、調劑虛盈的武功。