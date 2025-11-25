研究：大蒜萃取物當漱口水 效力不凡

敢用大蒜當嗽口水保護口腔嗎？阿聯醫藥研究指出，大蒜萃取物擁有保護口腔的抗菌能力，並與常用的氯己定嗽口水有相同效力，這表明其可能成為口腔護理中的天然替代品。然而，大蒜萃取物所造成的不良反應包括灼熱感和難聞氣味，可能會影響患者的使用意願。

大蒜萃取物護口腔

《SciTechDaily》報導，沙迦大學研究團隊發現，大蒜萃取物擁有保護口腔的抗菌能力，並與常用的氯己定嗽口水有相同效力，這表明其可能成為口腔護理中的天然替代品。然而，大蒜漱口相較於氯己定漱口水更容易引起不適，但在使用後能保持更長時間的抗菌活性。

為確保研究方法的嚴謹性，研究團隊分別進行隨機對照試驗和臨床研究，其中每項研究均採用不同測試方法，並嚴格控制偏差程度的範圍。研究表明，含有較高濃度大蒜萃取物漱口水在降低微生物活性方面與氯己定效果一致。

目前，氯己定被廣泛用作漱口水的黃金標準，但其仍有副作用和抗菌素抗藥性方面的擔憂。雖然大蒜萃取物並非沒有副作用，但通常比化學合成化合物的副作用更輕，但其造成的不良反應包括灼熱感和難聞氣味，可能會影響患者用大蒜萃取物取代氯己定的意願。

獲取容易又抗菌

《醫學共和國》指出，基於大蒜的易取得性和抗菌性，大蒜萃取物會是可行的漱口水。據統計，全球人類每年大約消耗3000萬噸大蒜，而中國、韓國和孟加拉則是主導大蒜的全球消費市場。此外，大蒜也是自然界最有效的抗菌和抗真菌作物之一。

