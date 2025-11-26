柯南一直在犯法！醫師：毛利小五郎可能「藥物成癮」還產生抗藥性

第七課麻醉藥物麻木的快樂

阿笠博士：「這根麻醉針，如果一直對同一個人使用，那個人就會產生抗藥性，讓藥效變差。二十多年來，我一點點提升這根針裡的藥的濃度，現在，它的威力已經可以放倒一頭大象了。」 ―《名偵探柯南：犯人．犯澤先生》動畫第六集

說到「麻醉藥物」，相信很多人和我一樣，第一個想到的就是《名偵探柯南》！主角江戶川柯南為了破案，幾乎每一集都會潛伏在暗處或藏於人們背後，使用麻醉槍將他的叔叔毛利小五郎射昏。接著，柯南會以領結變聲器模仿小五郎偵探的聲音，推理出破案的關鍵。雙眼緊閉的毛利小五郎，因為看似邊睡覺邊推理，甚至獲眾人封為「沉睡的小五郎」。

柯南操作麻醉槍的技術相當熟練，甚至不需要瞄準，背對著小五郎也能準確射中目標。隨著《名偵探柯南》持續連載，小五郎被射暈的次數也不斷增加。認真的觀眾仔細數了數，發現從一九九四年連載開始到現在，算上動畫與電影版，他至少已經被麻醉了數百次。

入戲深的觀眾於是開始擔心：毛利小五郎的身體還好嗎？他的後頸是否布滿了麻醉針孔，血液中是否充斥著麻藥？更令人擔心的是，他有沒有對麻醉藥物產生抗藥性，甚至是免疫？還是說，柯南其實每次要麻醉他時，都有加大劑量？

大家的擔憂與困惑，其實可以在《名偵探柯南》電影版裡找到解答。在二○二二年上映的《名偵探柯南：萬聖節的新娘》，毛利小五郎受傷住院，在病房內大喊疼痛，希望能獲得更強的止痛藥。隨後，一位疑惑的病房護理師說道：「奇怪，照理來說藥物應該產生效果了，難道這個人對藥物產生了抗藥性？」這幾乎等於是官方認證，止痛藥物確實會出現抗藥性。

《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供

同樣會阻斷痛的感覺，但止痛藥物與麻醉藥物作用不同。麻醉藥物主要有安眠(hypnosis)、止痛(analgesia)與肌肉鬆弛(muscle relaxation)的效果，止痛只是其中一部分。

由於麻醉藥物作用效果快、作用時間短，較不會需要增加劑量，而這也是為什麼柯南每次用同樣劑量麻醉毛利小五郎，幾乎都可以產生一樣好的效果。

雖說是動畫劇情，但從成癮科醫師角度來看，柯南使用的麻醉藥物屬管制藥品，除了生命安全風險外，也具有一定的成癮性，而且他並沒有相關證照，使用麻醉藥物的行為不但非法，在臺灣還有刑責，更何況，他還未成年呢。

(本文摘錄自《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885