快訊

鄭麗文想摘紅色濾鏡 學者籲出訪大陸前先做「這件事」

全文／賴總統投書華郵：將提史無前例400億美元國防特別預算案

經典賽／大谷翔平保留雙刀參戰可能：準備不同計畫

聽新聞
0:00 / 0:00

柯南一直在犯法！醫師：毛利小五郎可能「藥物成癮」還產生抗藥性

聯經出版／ 文／廖泊喬
圖為之前「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出。聯合報系資料照片
圖為之前「名偵探柯南科學搜查展」在高雄科工館展出。聯合報系資料照片

第七課麻醉藥物麻木的快樂

阿笠博士：「這根麻醉針，如果一直對同一個人使用，那個人就會產生抗藥性，讓藥效變差。二十多年來，我一點點提升這根針裡的藥的濃度，現在，它的威力已經可以放倒一頭大象了。」 ―《名偵探柯南：犯人．犯澤先生》動畫第六集

說到「麻醉藥物」，相信很多人和我一樣，第一個想到的就是《名偵探柯南》！主角江戶川柯南為了破案，幾乎每一集都會潛伏在暗處或藏於人們背後，使用麻醉槍將他的叔叔毛利小五郎射昏。接著，柯南會以領結變聲器模仿小五郎偵探的聲音，推理出破案的關鍵。雙眼緊閉的毛利小五郎，因為看似邊睡覺邊推理，甚至獲眾人封為「沉睡的小五郎」。

柯南操作麻醉槍的技術相當熟練，甚至不需要瞄準，背對著小五郎也能準確射中目標。隨著《名偵探柯南》持續連載，小五郎被射暈的次數也不斷增加。認真的觀眾仔細數了數，發現從一九九四年連載開始到現在，算上動畫與電影版，他至少已經被麻醉了數百次。

入戲深的觀眾於是開始擔心：毛利小五郎的身體還好嗎？他的後頸是否布滿了麻醉針孔，血液中是否充斥著麻藥？更令人擔心的是，他有沒有對麻醉藥物產生抗藥性，甚至是免疫？還是說，柯南其實每次要麻醉他時，都有加大劑量？

大家的擔憂與困惑，其實可以在《名偵探柯南》電影版裡找到解答。在二○二二年上映的《名偵探柯南：萬聖節的新娘》，毛利小五郎受傷住院，在病房內大喊疼痛，希望能獲得更強的止痛藥。隨後，一位疑惑的病房護理師說道：「奇怪，照理來說藥物應該產生效果了，難道這個人對藥物產生了抗藥性？」這幾乎等於是官方認證，止痛藥物確實會出現抗藥性。

《這21堂課，有毒！：<a href='/search/tagging/2/成癮' rel='成癮' data-rel='/2/234018' class='tag'><strong>成癮</strong></a>科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供
《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供

同樣會阻斷痛的感覺，但止痛藥物與麻醉藥物作用不同。麻醉藥物主要有安眠(hypnosis)、止痛(analgesia)與肌肉鬆弛(muscle relaxation)的效果，止痛只是其中一部分。

由於麻醉藥物作用效果快、作用時間短，較不會需要增加劑量，而這也是為什麼柯南每次用同樣劑量麻醉毛利小五郎，幾乎都可以產生一樣好的效果。

雖說是動畫劇情，但從成癮科醫師角度來看，柯南使用的麻醉藥物屬管制藥品，除了生命安全風險外，也具有一定的成癮性，而且他並沒有相關證照，使用麻醉藥物的行為不但非法，在臺灣還有刑責，更何況，他還未成年呢。

(本文摘錄自《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

名偵探柯南 動畫 藥品 成癮

延伸閱讀

太思念戰爭過世親友！《福爾摩斯》作者不只推理狂、還沉迷「降靈術」

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1動物「迎一波大好運」：短期內荷包飽滿

拜金鹹酥雞吃起來！「三星座女生」花錢沒在怕…牡羊買開心、她寵自己

三生肖男工作必成大事！虎敢拚、鼠會謀畫、他默默扛起整間公司

相關新聞

萌！購物袋放地上付錢後提起變重 真相令全網爆笑：行銷策略

付錢後發現購物袋內「貨品」有異樣，難道是被偷龍轉凰？最近台南1名男子在跳蚤店（販售二手物品的商店）買東西，付款時短暫將載有商品的膠袋放在地上，不料他付款後再提起膠袋，驚覺「想說怎麼這麼重」，低頭一看，才發現1隻可愛小黑貓藏在袋中，一臉無辜地看着原PO。原PO表示，原來該黑貓是店內的「鎮店之寶」，由老闆收養。

善終規劃的3個準備：律師賴芳玉教你安排錢、照護、醫療 好好老更重要

身為台灣最知名的家事律師，看多了人生悲歡離合，賴芳玉卻不鼓勵急著寫遺囑。賴芳玉認為善終準備的起點，不是先立遺囑，而是自問「想怎麼好好老」。

河川廢棄物調查 免洗食器最多

荒野保護協會昨公布最新河川廢棄物快篩調查成果，針對宜蘭蘭陽溪、新竹頭前溪及大台北淡水河進行調查，發現一次性飲食塑膠廢棄物...

直聘移工看護 雇主：不適任卻難解約

有民眾透過直聘制度聘僱看護移工，事後發現移工態度不佳，想申請廢聘卻被要求「自行蒐證」，雇主協會為此呼籲勞動部建立「看護不...

車輛闖平交道卡軌列車延誤 台鐵估上午9時恢復

一名駕駛人今天凌晨開車闖入平交道，車輛故障卡在軌道，根據台鐵官網，受基隆站路線遭自小客車入侵路線事故影響，基隆至七堵間以...

新竹男左關節腫到右膝1.5倍大 這原因靠針灸搭配中藥改善

新竹一名48歲男子近期因左側膝蓋腫脹無法順利行走，被診斷膝部退化性關節炎，平時皆靠止痛藥物來止痛，工作也因此無法久站，困...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。