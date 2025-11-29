發哥經典廣告「福氣啦！」工地雞尾酒…阿比、阿達是酒也是藥

阿達、阿比哥倆好

提到保力達B，大家一定會想到這句廣告詞：「明天的氣力，今仔日給你傳便便。」這句由知名導演創作的溫暖貼心的話語，直透人心，成為臺灣最成功的廣告詞之一。同樣地，一聽到「福氣啦！」人們立刻聯想到天王影星的燦爛笑容，彷彿喝了廣告中的維士比，就能馬上消除疲勞，與天王一樣精力充沛！

廣告中最動人的部分，是它呈現出臺灣勞動階層勞工的心聲故事：「用勞力辛勤工作，終於被看見、被理解。」重視勞工市場的兩則廣告，其效益不相上下，無「他牌飲料」能出其右，獨特的商業行銷也影響勞工文化深遠。大家手中拿著一瓶飲料，一人一口地傳遞分享，似乎也展現了共存共榮的臺灣精神與團隊合作意象。

「工地雞尾酒」：保力達B＋維士比

保力達B與維士比不僅可以單獨飲用，還可以與各樣飲料混搭！作家林立青曾提出「臺灣勞工階級的藥酒八系1」，他的實地觀察是臺灣當代重要紀錄。所謂的「工地雞尾酒」就是把保力達B與維士比與常見的幾種飲料混在一起，就像是雞尾酒一般，調製出各種變化飲料。綜合林立青的觀察與自己聽來的，以下分享最常聽見的幾種「工地雞尾酒」：

(1)加「奶」

奶類能使飲料風味更豐富，也更添滑順感，再加上大家對其有著營養強身的既定印象，在腸胃道與呼吸道不適時更能發揮效用(某些飲料產品的宣傳詞當中，也有提到經動物實驗證實「有助於促進腸道運動」)，因此，最常聽聞加入「工地雞尾酒」的飲料是奶類，尤其最受青睞的是植物奶─「莎莎亞椰奶」。特調後，一杯保力達B可以變成兩杯，可分享，可維持彼此的情誼，缺點是加入莎莎亞椰奶表示要多花一杯飲料的錢。所謂的「莎士比亞」，便是由維士比、莎莎亞椰奶與沙士調配而成的特調「工地雞尾酒」。

(2)加「汽水」

保力達B的好夥伴，還有氣泡飲料，例如國際廠牌可樂、雪碧，或是臺灣常見的沙士、維大力、維他露P等，都是常見選擇。氣泡的「氣」增添飲用時的舒暢感，甚至有些人喜歡因此導致的打嗝，表示感覺把肺部的髒東西都「催」出來了。在飲用者的想像與氣泡帶來的感官刺激下，酒精彷彿能促進血液循環，汽水則可增強排出效率，兩者搭配有相輔相成之效果。此外，藥酒加在大瓶裝的汽水瓶裡，較不容易被其他人發現內含物(雪碧因其顏色透明，較少被考慮飲用)。「大力P」就是由保力達B、維大力和維他露P調製而成。

(3)加「運動飲料」

運動飲料包含舒跑、健酪、FIN、寶礦力水得等知名飲品，有著「冰涼解渴」感，熱天尤其可以從中補充水分與鹽類。調配時，運動飲料會占大部分比例，不同運動飲料的味道會有些微差別，以「健酪」為例，飲用者提到多一種濃郁感與甜味，因而口感更好。許多人認為如此調製的飲料可以預防中暑，尤其在室外工作者中廣受歡迎。聽說所謂的「健保卡」，便是由健酪、保力達B與罐裝咖啡調製而成。

是藥也是酒

保力達B的暱稱是「阿達仔」，維士比則是「阿比」，兩者在臺灣的地位獨特，合稱「南達北比」，主要是因為南北臺灣流行的不同。許多人會以為它們是提神飲料，含有牛磺酸與維生素B群等成分，適合在需要精神振奮時飲用，但大家可不知道的是，在臺灣的法規中，保力達B與維士比竟然都被歸類為「藥品2」。 《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》。圖/聯經出版提供

保力達B與維士比之所以屬於藥品(內服藥劑)，主要是因為其中的成分有中藥萃取物、胺基酸與高濃度的咖啡因等，是中藥口服液的「指示用藥」。也因此，這兩種飲料只有藥局或藥房才能販售，如果在其他地方(像是雜貨店或檳榔攤)販賣，便可能不符合現行法規。同樣地，因為是藥物，這兩種飲料的療效必須要有研究證據來證實，目前保力達B與維士比兩者是以「營養補給」作為使用用途(適應症)，因而不能特別宣稱飲品有「維護肝臟機能」或是「消除疲勞」等未經認證的效益。

然而，除了「藥」的身分之外，保力達B與維士比最不容被忽視的，是他們皆含濃度高達百分之十的「酒」(為啤酒濃度的兩、三倍)，因而被歸類為「藥酒」。若是在開車上班前為了提振精神而喝了保力達B或維士比，很有可能會因此導致酒駕，甚至觸犯《刑法》當中的公共危險罪！現實生活中，因為喝了這類藥酒而造成的公安事故，更是時有所聞。

(本文摘錄自《這21堂課，有毒！：成癮科醫師寫給臺灣人的當代成癮課》，聯經出版，未經同意禁止轉載。)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康