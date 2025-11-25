快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

雇主協會指直聘亂象系統性失敗 提五大改革訴求

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會。控訴勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工，呼籲勞動部建立不良看護淘汰機制，以國人雇主優先。記者林伯東／攝影
社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會。控訴勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工，呼籲勞動部建立不良看護淘汰機制，以國人雇主優先。記者林伯東／攝影

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會，以真實案例揭露勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工、照護缺失，求助勞工局卻屢遭「再溝通、再蒐證」拖廷，導致中風母親含淚哭訴「我怕我會被害死」°

雇主協會指出此案並非個案，而是直聘制度的系統性問題，包含薪資哄抬、利益團體介入、缺乏快速解約機制等，嚴重威脅弱勢家庭的安全。雇主協會提出五項訴求，要求立即停止以就業安定基金資助公私不分的直聘中心；規範勞團利益迴避，不得承辦直聘業務；修改「就業服務法」，保障家庭雇主終止契約的權益；停止誘導民眾採用直聘或將看護轉為中階勞動力；建立「看護不適任快速解約機制」，確保長者生命安全。

社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會。控訴勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工，呼籲勞動部建立不良看護淘汰機制，以國人雇主優先。記者林伯東／攝影
社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會。控訴勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工，呼籲勞動部建立不良看護淘汰機制，以國人雇主優先。記者林伯東／攝影

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

直聘外籍看護怠工難解聘 雇主協會提5訴求促修法保障

感謝兒子照顧他贈百萬給孫女買房 大伯來討遺產法官判敗

直聘移工更便宜 台灣雇主卻寧願找仲介？制度卡關17年的真相

握方向盤17年！吳維祈獲頒優良駕駛長 當年「暖心叫醒乘客」成老婆

相關新聞

今年中「千萬特別獎」最後機會！9-10月期統一發票今開獎

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

北市祭一次性餐具收費 環保局曝業者「上有政策、下有對策」

外送興起，伴隨一次性餐具大量產生。北市紙容器回收量近3年逐年攀升，即使環保局今年祭出一次性餐具計價收費政策，成效仍有待觀...

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

周休3日行不行？再掀討論，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處不予參採...

東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

今天白天東北季風會更強一些，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，乾空氣的影響也更明顯，上午...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。