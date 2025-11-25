雇主協會指直聘亂象系統性失敗 提五大改革訴求
社團法人台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會上午在立法院舉行「直聘禍患無窮，害慘失能者家庭」記者會，以真實案例揭露勞動部委外「直聘中心」執行嚴重失當，讓重症家庭花大錢卻換來看護怠工、照護缺失，求助勞工局卻屢遭「再溝通、再蒐證」拖廷，導致中風母親含淚哭訴「我怕我會被害死」°
雇主協會指出此案並非個案，而是直聘制度的系統性問題，包含薪資哄抬、利益團體介入、缺乏快速解約機制等，嚴重威脅弱勢家庭的安全。雇主協會提出五項訴求，要求立即停止以就業安定基金資助公私不分的直聘中心；規範勞團利益迴避，不得承辦直聘業務；修改「就業服務法」，保障家庭雇主終止契約的權益；停止誘導民眾採用直聘或將看護轉為中階勞動力；建立「看護不適任快速解約機制」，確保長者生命安全。
