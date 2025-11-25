聽新聞
「2025秋鬥」11月30日下午登場 邀請兩大在野黨主席參加
工會團體今天在凱道舉行記者會宣布「2025秋鬥」將於11月30日（周日）下午1點登場，參加團體將於濟南路群賢樓集結，遊行預計下午2點出發，行經台北火車站、公園路，抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼。
今年「2025秋鬥」遊行的訴求為「反Lie 求真！反戰求生！工農聯合救台灣！」，號召台灣人民一同上街戳破執政黨「抗中保台」的虛假謊言，批判執政黨的資源掠奪，堅持台灣人民反戰、反對美軍購的立場，推動兩岸和平發展，檢視台灣本勞、移工權益與農業政策、能源政策、生態環境政策、文化補助政策、社福政策、新住民權益等問題，終結「綠色恐怖」，創建幸福且永續的淨土台灣。
「2025秋鬥」也將邀請兩大在野黨主席參加遊行，並呼籲兩大在野黨負起監督之責，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。
