聽新聞
0:00 / 0:00
中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號
中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，中國媒體報導，根據第三方平台「航班管家DAST」的數據顯示，目前已有12條中日航線在「未來一週取消所有班次」，包括名古屋、福岡、札幌、大阪等航線。
林氏璧進一步說明，因部分航線一周只有2-3班，才會出現整週「取消率100%」的情況，但這則新聞意外讓台灣、日本、中國網友罕見達成共識，留言幾乎一致都是「太好了」、「拜託繼續！」。其中，中國人現在計畫改去韓國，或乾脆選擇國內旅遊。
貼文一出後，不少網友都表示「真是一個大家都開心的政策」、「明明是外交觀光戰 結果一片祥和？」、「太棒了！月底剛好要去日本，讚讚」、「現在去日本賞楓的真幸運」、「是個三贏的局面呢～真是太好了」、「難得中日台三方皆有共識，額手稱慶！」。
不過，也有一票準備飛韓國的網友哀號，「明年年初要去日本跟韓國，真的不知道該開心還是難過欸！很怕韓國行有點恐怖」、「呃⋯⋯我寒假才安排了第一次去首爾玩耶！」、「下個月要去韓國的我正在崩潰中」、「這下韓國人擠人了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言