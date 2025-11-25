快訊

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

聽新聞
0:00 / 0:00

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

聯合新聞網／ 綜合報導
中日關係緊張，中國日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好。日本觀光示意圖。 歐新社
中日關係緊張，中國日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好。日本觀光示意圖。 歐新社

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」表示，中國媒體報導，根據第三方平台「航班管家DAST」的數據顯示，目前已有12條中日航線在「未來一週取消所有班次」，包括名古屋、福岡、札幌、大阪等航線。

林氏璧進一步說明，因部分航線一周只有2-3班，才會出現整週「取消率100%」的情況，但這則新聞意外讓台灣、日本、中國網友罕見達成共識，留言幾乎一致都是「太好了」、「拜託繼續！」。其中，中國人現在計畫改去韓國，或乾脆選擇國內旅遊。

貼文一出後，不少網友都表示「真是一個大家都開心的政策」、「明明是外交觀光戰 結果一片祥和？」、「太棒了！月底剛好要去日本，讚讚」、「現在去日本賞楓的真幸運」、「是個三贏的局面呢～真是太好了」、「難得中日台三方皆有共識，額手稱慶！」。

不過，也有一票準備飛韓國的網友哀號，「明年年初要去日本跟韓國，真的不知道該開心還是難過欸！很怕韓國行有點恐怖」、「呃⋯⋯我寒假才安排了第一次去首爾玩耶！」、「下個月要去韓國的我正在崩潰中」、「這下韓國人擠人了」。

日本旅遊 林氏璧 機票 首爾 賞楓 中日關係 台灣有事
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

日本陸客真的全消失？網曝東京熱點空蕩蕩 達人搖頭曝真相

黑熊冬眠前食量曝光！一張圖驚呆日本網友 每日狂吃1.2萬大卡

日本逐漸台灣化？他旅日曝「4景象」大改觀 內行人曝真相

日寶可夢樂園開幕「優待外國人」？內行曝「已買到票」：日本人還要抽

相關新聞

幸運兒是你嗎？2025年9-10月統一發票千萬特別獎開出「25834483」

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，本期千萬特別獎獎號為「25834483」。另開出1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎

廚餘養豬新政最快本周拍板 據傳將禁家事廚餘餵豬、事業廚餘維持允許

上月台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟，據中央災害應變中心報告指出，廚餘未依規定蒸煮為最可能破口，目前全國仍暫時禁止廚餘養豬，...

新生兒罕病篩檢納SMA 最快2026下半年上路

對於新手爸媽來說，最關心「我的孩子會不會得罕病？」雖然發生率低，一旦罹病，對一個家庭來說，將是一生的挑戰。國健署補助21...

中國抵制日本創造3贏？林氏璧曝3方輿論和諧 陸客改赴另一國台人哀號

中國大陸政府日前呼籲民眾「暫時避免前往日本旅遊」，隨即傳出12條中日航線全面取消。對此，日旅達人林氏璧指出，台灣、中國、日本三地網友幾乎都一片叫好，讓他直呼「難得達成共識」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

「終身免費一次」 B、C型肝炎篩檢下修至75年次 即起皆能免費篩

肝癌在全球的發生人數，為十大癌症的第6位，年發生人數約為90萬人；在全球的死亡人數，為十大癌症的死因第3位，年發生人數約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。