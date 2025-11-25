心跳過慢！ 台大醫院首導入雙腔無線心律調節器 助婦人恢復生活節奏

隨人口老化，國內愈來愈多病人發生心搏過緩等症狀，需接受治療，去年共7500位病人裝設心臟節律器，其中80%使用傳統有導線雙腔心臟節律器，雖可避免心房、心室跳動不同步，但易發生皮膚、血液感染等情況。台大醫院完成全台首批「雙腔無導線心律調節器」，心房心室同步比率可達95%以上，已完成臨床試驗，擬於月底列入常規治療項目。

台大醫院心血管內科主治醫師劉言彬說，病人因病竇症導致心搏過緩，容易導致運動耐受性不佳，甚至昏厥，若心臟房室傳導阻斷，則除心搏過緩症狀外，還會發生心臟揍停，這些病人需要裝設心臟節律器治療，80%病人是裝設傳統雙腔心臟節律器，也就是要在病人胸前裝設導線並埋入電池，後續雖有無導線心臟節律器，但只能用在心室，使用病人僅占3%。

劉言彬表示，近年雖有無導線心律調節器，可結合刺激器及電池，埋入病人體內，但只能放在肌肉層較厚的心室，無法達到心房起搏，且容易心房、心室同步不佳；台大醫院參與全球臨床試驗，期間為5位病人裝設心房、心室「雙腔無導線心律調節器」，病人追蹤情況良好，心臟功能均改善，且胸部沒有疤痕、導線，病人日常生活較不受限，發生感染機率也會降低。

血管受損阻塞、高感染風險、胸前軟組織病變、多次更換導線等病人，適合適用這項雙腔無導線心臟節律器。劉言彬舉例，曾有一位乳癌病人，因胸口周邊仍有主腫瘤，需使用這項治療。據統計，使用雙腔無導線心臟節律器病人，比起過去裝設傳統有導線雙腔節律器患者，減少4.5%與埋設電池相關的感染等併發症，及5.5%導線斷線等併發症。

病友鄭小姐心跳偏慢，因癌症接受標靶、化療，誘發心律不整，醫師擔心使用心律不整藥物，加劇心搏過緩問題，協助她裝設雙腔無導線心律調節器。鄭小姐說，她當時連爬樓梯都氣喘不已，在醫師建議下戴上智慧手錶監測，發現心跳曾慢到每分鐘只跳40下，生活、健康都受到很大影響，裝設儀器後，目前心跳恢復整腸，也找回生活節奏。