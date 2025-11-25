七旬翁便秘「一天一半時間坐馬桶」 竟是大腸癌阻塞腸道
雲林一名七旬老翁八年前因糞便潛血反應接受大腸鏡，雖發現息肉卻因檢查不適中斷，留下陰影。直到近期出現腹脹、排便困難又頻頻想上廁所，一天一半時間幾乎待在馬桶上，他苦笑「幸好家裡是坐式馬桶，不然早就摔下去了。」
家人見狀緊急陪同就醫，雲林基督教醫院安排舒眠大腸鏡，老翁「睡一覺就做完」不再害怕，但檢查發現大腸異常病灶，經評估需手術治療，為讓手術更安全、術後恢復更快，家屬轉至彰基醫學中心，由大腸直腸外科主任張譽耀採用單孔達文西機械手臂SP系統開刀。
張譽耀表示，患者為乙狀結腸癌，腫瘤長度約7公分、幾乎堵死腸道，導致一進食就腹脹腹痛。術前老翁因不敢進食，營養嚴重不足，恐影響腸道吻合處癒合、增加人工肛門風險。醫療團隊先讓患者住院，以靜脈營養補強體力，再進行手術；所幸術後傷口癒合良好，他最快隔天就下床活動，疼痛程度也比想像中少很多。
張譽耀提醒，糞便潛血篩檢是早期發現大腸癌的重要工具，千萬別因為一次不愉快的經驗就放棄追蹤，彰基每年約三成大腸癌患者來自外院篩檢後轉介，其中以南投民眾為多，未來醫院也將持續推動篩檢與精準微創手術，守護民眾健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言