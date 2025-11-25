快訊

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

經典賽／日媒分析大谷參戰重要性 日本武士3大考驗要靠他撐住

七旬翁便秘「一天一半時間坐馬桶」 竟是大腸癌阻塞腸道

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。圖／彰基提供
老翁罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分造成腸子幾乎完全阻塞。圖／彰基提供

雲林一名七旬老翁八年前因糞便潛血反應接受大腸鏡，雖發現息肉卻因檢查不適中斷，留下陰影。直到近期出現腹脹、排便困難又頻頻想上廁所，一天一半時間幾乎待在馬桶上，他苦笑「幸好家裡是坐式馬桶，不然早就摔下去了。」

家人見狀緊急陪同就醫，雲林基督教醫院安排舒眠大腸鏡，老翁「睡一覺就做完」不再害怕，但檢查發現大腸異常病灶，經評估需手術治療，為讓手術更安全、術後恢復更快，家屬轉至彰基醫學中心，由大腸直腸外科主任張譽耀採用單孔達文西機械手臂SP系統開刀。

張譽耀表示，患者為乙狀結腸癌，腫瘤長度約7公分、幾乎堵死腸道，導致一進食就腹脹腹痛。術前老翁因不敢進食，營養嚴重不足，恐影響腸道吻合處癒合、增加人工肛門風險。醫療團隊先讓患者住院，以靜脈營養補強體力，再進行手術；所幸術後傷口癒合良好，他最快隔天就下床活動，疼痛程度也比想像中少很多。

張譽耀提醒，糞便潛血篩檢是早期發現大腸癌的重要工具，千萬別因為一次不愉快的經驗就放棄追蹤，彰基每年約三成大腸癌患者來自外院篩檢後轉介，其中以南投民眾為多，未來醫院也將持續推動篩檢與精準微創手術，守護民眾健康。

大腸直腸外科主任張譽耀指出，老翁提前住院補充靜脈營養，體力改善後使用單孔達文西手術，術後傷口癒合佳、疼痛輕微，恢復良好。圖／彰基提供
大腸直腸外科主任張譽耀指出，老翁提前住院補充靜脈營養，體力改善後使用單孔達文西手術，術後傷口癒合佳、疼痛輕微，恢復良好。圖／彰基提供

微創手術 馬桶 患者
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

吃完大魚大肉脹氣腹瀉不是老了！小心是腸黏膜出現「漏洞」

解決便秘要吃對比例 醫提醒2蔬果易「結成團」阻塞腸道不宜多吃

吃優格最佳時機曝，早吃晚吃效益不同！搭這些食物一起吃效果翻倍

吃很多青菜仍便秘？醫揭3物搭3招改善腸道 2顆「水果藥」擺脫硬便便

相關新聞

今年中「千萬特別獎」最後機會！9-10月期統一發票今開獎

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同

東北季風影響 第一波低溫就在今晚「台南以北+宜蘭」下探14度 1地更冷

未來1周東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其今天表示，北台灣天氣偏涼，中南部日夜溫差大，尤其清晨和夜裡的涼意感...

北市祭一次性餐具收費 環保局曝業者「上有政策、下有對策」

外送興起，伴隨一次性餐具大量產生。北市紙容器回收量近3年逐年攀升，即使環保局今年祭出一次性餐具計價收費政策，成效仍有待觀...

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

周休3日行不行？再掀討論，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處不予參採...

東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

今天白天東北季風會更強一些，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，乾空氣的影響也更明顯，上午...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。