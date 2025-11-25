鼓勵民眾國旅 多處觀光亮點場域推免費入園

快訊

中央社／ 台北25日電

為鼓勵民眾國旅，觀光署今天表示，全台多處觀光亮點場域推免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠。

交通部觀光署日前公布觀光亮點獎得獎名單，從全台191個推薦亮點，選出「十大觀光亮點獎」「最佳國際推薦獎」「最佳國旅創新獎」及「最佳人氣獎」等32個獎項。

觀光署今天發布新聞稿表示，全台多處觀光亮點場域推免費入園、體驗折扣及區域聯動優惠，希望吸引民眾在年末持續走訪各地景點、活絡地方產業。

例如國立自然科學博物館宣布，自民國115年起全年每週五下午2時至5時開放展示場免費參觀；國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區亦推出12月限定優惠，於每週五、六、日、一，宜蘭縣民持證即可免費入園並享多項好康。

特色活動，觀光署說，阿里山林業暨鐵道園區祭出周邊6個鄉鎮消費滿額即可參加抽獎，有機會獲得價值新台幣1萬6000元遊程；井仔腳瓦盤鹽田配合「北門王爺藝饗節」辦理集章遊，集滿六宮印章可抽黃金及iPhone 17等好禮。

七美嶼則結合「2025冬遊澎湖優惠大放送」，提供500元消費券與刮刮樂活動，並開放免費參觀澎湖10大文化場館，及享有澎湖好行3條郵輪式免費搭乘；二延平步道與台灣好行特色公車亭合影打卡可兌換限量咖啡掛耳包；龜山島打卡贈「再生鑰匙圈」。

於陳景蘭洋樓出示打卡截圖可享咖啡折價；金酒公司經武酒窖購票即可獲贈精釀8度金門啤酒；金湖休閒農業區亦推出酒烤烏魚子及撈蝦體驗優惠。

觀光署指出，各亮點也結合地方特色推出購物折扣及旅宿套裝方案，盼能帶動國旅。

