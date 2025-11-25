手機滑到睡著傷身 醫：亮光入睡糖尿病風險增67%

天氣轉涼，不少人喜歡洗完澡就鑽進被窩滑手機、看電視，亮著燈不小心睡著。醫師示警，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第2型糖尿病的風險最高可能增加67%。

開業家醫科醫師魏士航透過新聞稿解析這項刊登於期刊「The Lancet Regional Health–Europe」的研究。研究團隊自英國生物樣本庫蒐集近8.5 萬名受試者、追蹤長達近8年，以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量。

研究結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高；且若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是整整高出67%。

魏士航解釋，夜晚的人造光，包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光污染等，都會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，但魏士航警告，夜間光線干擾也是「隱藏的破口」。若身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。

想讓打亂的生理時鐘重新回到健康節奏，魏士航可從4方向調整。第1、營造適合的睡眠環境，保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。第2、控管電子產品使用時機，睡前1小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。

第3、提升白天的光照與活動量，魏士航說，白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。第4、調整飲食節奏與內容，白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2至3小時不進食，減少夜間代謝負擔。