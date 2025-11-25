快訊

【重磅快評】當限縮禁近親結婚遇政治 優生學就變成了玄學

聯合報／ 主筆室
立法院法制局近期提出研析報告，建議檢討民法旁系血親禁婚範圍，研議修正民法限縮禁婚親等，未料衍生「洗人口」等陰謀論。示意圖，圖為戶政事務所受理民眾洽公。圖／聯合報系資料照片
立法院法制局建議，應該將民法禁止近親結婚從現行的「六親等以內」，限縮到到「四親等以內」。到底是否要修法，本是一個可以充分討論的話題；但此議題一出，在政治炒作下，話題走向卻越來越離譜，甚至扯到了「配合中配六改四」修法，實在讓人無言。

民法限定旁系血親在六親內以內不得結婚，主要是基於優生學近親結婚可能會增加遺傳疾病風險，以及傳統倫理的考量。但觀諸各國例子，限定在「六親等以內」，在國際上實屬罕見；而即便以優生學考量，是否要限制到「六親等」，確實也有討論空間。

雖然仍有生殖專家從優生學角度看，近親結婚仍屬不宜，所以不應放寬。但相關討論，卻又出現「放寬後會造成表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹可以結婚」、「藍白提修法有陰謀」、「是為了配合放寬中配來台修法洗人口」。可以說這些觀點，都已經超脫了「理性討論」的範疇。

首先從「禁近親結婚限縮到四等親以內」來看，法律上的「以內以外」、「以上以下」，都包括數字本身。也就是說如果是近「六等親以內」不得結婚，就包括「六等親」也不得結婚；如果限縮到「四等親以內」，就是「四等親以內不得結婚」。換言之，即便真的修法，也不存在四等親的「表兄弟姊妹、堂兄弟姊妹」可以結婚的情況。而這樣幾近法盲的錯誤論述，卻被做成哏圖、表格，在網路上廣泛傳播，將錯就錯，實在讓人不解。

其次，這個建議目前也尚未到「修法」階段，甚至也不是「藍白支持」的案子，只是立法院法制局有此修法建議而已。而在牽扯到「藍白」後，不少網民又開始傳播，藍白支持這個修法，是因為想要讓陸配及其家人符合要件，得以來台結婚、依親，「洗人口」。甚至還有網紅說背後的陰謀是要「讓台灣人智力集體減退」。想像力能夠充沛到這種地步，也真的讓人不知道該說什麼了。

「六等親內不得結婚」從優生學上來看是恰到好處，還是規定太嚴，有很大的討論空間，也可以從醫學上提出更多驗證。甚至如果真要從東亞的「倫理學」來看待這個議題，也無不可。但無論是錯譯法律文字導致的錯誤結論，或者因為政治意識形態的將政策討論無限上綱，不但都無助於釐清問題本質，更是把「科學」、「優生學」變成了「玄學」，極不可取。

