馬太鞍溪便道屢遭暴漲水沖毀 公路局拚11月底前全線搶通

颱風鳳凰為花蓮帶來強降雨，馬太鞍溪橋臨時涵管便道受損。公路局東區養護工程分局今天指出，便道原預估在水位、天候穩定條件下，可於10個工作天內搶通，但近期多次發生無預警水位暴漲，搶修進度因此受影響，整體便道預估將於11月底前完成搶通。

公路局表示，颱風過後，馬太鞍溪南側水位依然偏高，花蓮工務段已於11月15日由北側便道率先進場搶修。觀察至16日南側水位略降後，也同步展開南下便道工程。由於河床水路明顯偏向南側，為提升通洪能力並降低工程風險，搶修團隊決定增設小跨度鋼便橋，配合河道現況調整施作位置。

但11月18日清晨水位突然暴漲，連續3天已完成的水路改道作業接連受影響，20至22日間又再度發生多次暴漲，不僅沖毀部分已填築好的路基，也使鋼便橋施工被迫中斷，累計共造成5天搶修延宕。

為因應河川水位急遽變化，公路局已於11月19日召集相關單位會勘，近兩天天氣轉晴、水位趨緩，搶修作業得以加速推進。目前北上便道的小跨度鋼便橋，全長24公尺、三跨各8公尺已完成架設，南下便道鋼便橋也預計於今日完工。後續將進行路基填築、瀝青鋪面、標線施作及安全設施強化，力拚11月底前便道搶通。

至於原計畫的大跨度鋼便橋工程，也因颱風後河道變動與多次水位暴漲而受影響，共延7天。公路局與廠商研商後，施工方已承諾增加1組機具及人力，加速趕工，目標在明年1月底前完工通車。