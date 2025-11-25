一卡通宣布持續與LINE合作 下載APP服務不間斷

一卡通公司今天宣布會持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。未來僅需提前下載iPASS MONEY APP，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

一卡通公司今天新聞稿表示，原LINE Pay中的iPASSMONEY多數服務將於12月3日起調整，但所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通iPASS MONEY帳戶中，用戶未來可於LINE放心持續使用。

一卡通公司表示，為確保用戶使用轉換無空窗期，iPASS MONEY於12月31日前仍保留LINE Pay錢包中「好友轉帳」與「提領」功能，可繼續使用。用戶未來僅需提前下載iPASS MONEY APP，即可於LINE內連結錢包、轉帳及繳費等相關服務。

目前iPASS MONEY所有錢包服務已整合至一卡通獨立iPASS MONEY APP，只要使用手機號碼一鍵登入APP，原帳戶儲值金包含好友轉帳、生活繳費、消費支付及乘車碼等所有原來的功能，都能繼續使用。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，超過720萬用戶在LINE裡的錢包都還在，一卡通也會透過iPASS MONEYAPP持續與LINE展開更多合作，延續廣大用戶在LINE錢包裡的使用體驗，回應用戶的期待，為完善社群金融服務繼續努力。

為感謝用戶支持並鼓勵民眾持續體驗iPASS MONEY全新支付服務，一卡通公司表示，12月3日起將推出豐富優惠活動，包含通路優惠券、繳費好禮、消費回饋等，還可抽iPhone 17 Pro 512G及一卡通綠點，籲用戶多把握限時回饋。