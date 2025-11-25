快訊

郵局馬年郵票小全張 12月1日發行

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
馬年圓筒郵品（中華郵政提供）
馬年圓筒郵品（中華郵政提供）

民國115年歲次丙午，生肖屬馬。為迎接新年來臨，中華郵政公司預定114年12月1日發行「新年郵票(114年版)」1套2枚及小全張1張。本套郵票圖案以「龍馬精神賀新歲」為設計概念，將駿馬身上裝飾連續龍紋圖騰，傳遞吉祥如意，祝福新的一年，神采奕奕，馬年充沛。

圖案簡介如下：

一、 面值6元郵票：紅馬寓意喜氣繁榮，祈願新年馬到成功，前程似錦。

二、 面值13元郵票：白馬寓意堅毅剛健，祝福新年一馬當先，自強不息。

三、面值15元小全張：赤駒騰雲，氣勢如虹躍千里，象徵新年氣概如馬奔騰，展現神采駿逸的龍馬精神。

中華郵政公司於同日發售「新年郵票(114年版)印刷全張」郵品，以專用典藏圓筒收納，內含未裁切之面值6元、13元郵票全張(20枚)各2張、小全張印刷全張(9小張)1張及證書1份，紙邊保留印製過程所標記之色標、裁切線等記號，該項郵品自98年起系列發行，極具收藏價值。

配合郵票發行，特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月27日開始發售，另製作預銷首日戳低值封、套票封及小全張封，於12月1日郵票發行當天出售。

