聽新聞
0:00 / 0:00
卓榮泰：推平日與生日住宿等國旅優惠 2026年3月上路
針對明年提升國旅觀光，行政院長卓榮泰25日表示，交通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，預計2026年3月就會上路。對於賴總統所提到的國人可以多去日本玩，其實賴總統的原意是想出國的人可以多多選擇日本，國旅也要持續推動大家不要誤會。
近日有國策顧問提到，賴總統說國人可以多去日本玩，對此，卓榮泰今日表示， 推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環，像這個假日他也去到桃園搭乘藍皮解憂號，政府正全力在推動。
卓榮泰說，賴總統的原意希望要出國的國人多多到日本；在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。而且交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明（2026）年的3月會開始執行。所以在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來。賴總統的原意，大家不要誤會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言