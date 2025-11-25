卓榮泰：推平日與生日住宿等國旅優惠 2026年3月上路

針對明年提升國旅觀光，行政院長卓榮泰25日表示，交通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，包括平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，預計2026年3月就會上路。對於賴總統所提到的國人可以多去日本玩，其實賴總統的原意是想出國的人可以多多選擇日本，國旅也要持續推動大家不要誤會。

近日有國策顧問提到，賴總統說國人可以多去日本玩，對此，卓榮泰今日表示， 推動國內的旅遊是政府在未來新的中央政府總預算當中，推升內需重要的一環，像這個假日他也去到桃園搭乘藍皮解憂號，政府正全力在推動。

卓榮泰說，賴總統的原意希望要出國的國人多多到日本；在國內的旅遊大家留下來，能夠幫助國內的觀光。而且交通部已經研擬了平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿優惠，還有企業員工國內旅遊的獎勵優惠，還有Taiwan PASS平日國旅的優惠，這個都在明（2026）年的3月會開始執行。所以在推升內需當中，是以加強國內觀光，也引進更多國外旅客來。賴總統的原意，大家不要誤會。