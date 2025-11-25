經痛難忍竟是子宮肌腺瘤 微波消融成新選擇

近年愈來愈多女性因生理期劇痛就醫，其中子宮肌腺瘤是常見主因之一。醫師指出，子宮肌腺瘤為子宮內膜異位至子宮肌層所致；傳統治療包括藥物與切除子宮，但皆有其限制。而腹腔鏡結合超音波導引的「子宮肌腺瘤微波消融」成為近年新選擇

子宮肌腺瘤多見於35至50歲女性，台灣盛行率約20％至30％，不孕女性中比例更高。台北慈濟醫院婦產部長陳國瑚解釋，異位的內膜組織在月經週期受賀爾蒙刺激會腫脹發炎，因此造成經痛加劇與過量出血，若長期未治療，還可能因子宮結構變化與慢性發炎影響受孕。臨床診斷可透過病史、內診、超音波與抽血檢查判斷。

傳統治療包含藥物與手術兩大類。藥物可暫時控制症狀，但長期使用荷爾蒙抑制劑可能帶來熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆等停經類副作用；若以手術切除整個子宮雖能徹底移除病灶，但不適合仍希望生育或希望保留子宮的患者；至於局部切除肌腺瘤，則往往無法完全清除。

陳國瑚指出，「子宮肌腺瘤微波消融」可精準破壞病灶、保留子宮，且術後疼痛與併發症風險較低。微波消融在腹腔鏡與婦科超音波導引下，以能量消融異常腺體，使其失去活性而逐漸縮小，保留子宮結構，且不影響日後生育。