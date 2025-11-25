北市祭一次性餐具收費 環保局曝業者「上有政策、下有對策」

外送興起，伴隨一次性餐具大量產生。北市紙容器回收量近3年逐年攀升，即使環保局今年祭出一次性餐具計價收費政策，成效仍有待觀察，「上有政策、下有對策」，部分業者仍會鑽漏洞。

大量免洗餐具是餐飲業者出餐省時、省力的方式，倘若消費者未洗淨，仍可能被當垃圾處理。北市環保局長徐世勲直言，若沒有稍微清洗，確實無法再利用，「我都會用洗潔精洗乾淨，再拿去回收」，才有助於一次性餐具減量。

環保局分享撇步，民眾可用擦嘴的面紙，拿來擦一下吃完的便當盒，只要做到簡易清潔，它還是有回收價值，甚至能提高回收率。

北市力拚源頭減量，2020年起推動一次性餐具「餐盒、碗、筷子、湯匙」外帶計價，今年因應台北市淨零排放管理自治條例1月上路，公告「台北市販售餐飲不得免費提供一次性餐具之公私場所、品項及收費標準」，由公部門及公私立學校率先落實，4項一次性餐具計價收費。

環保局盼透過法制化，以價制量，鼓勵民眾自備環保餐具，逐步引導業者、民眾改變消費模式。不過，政策推動初期，7成民眾會遵從計價政策默默地付錢，2成會主動自備餐具，其餘者則反彈「為何要收費？」

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠說，明年元旦起業者未收費就會開罰，今年7月22日至12月31日仍是政策宣導期，目前進入第二輪店訪輔導，多數業者都很配合，但是「上有政策、下有對策」，仍有些業者會找尋非屬餐盒、碗容器的塑膠袋替代，或將餐點以包膜等商品形式包裝販售。

儘管如此，也是有非管制對象的百貨櫃位主動響應計價政策，民眾為此寫1999向北市府檢舉，環保局對此樂觀其成，未來希望能將減廢觀念推及到私部門。

「小吃店內用碗盤都是重複使用，甚至有些用到黑黑灰灰，民眾還是照吃」，有些人不敢使用循環杯，徐世勲認為是觀念問題。林鈺惠說，外界對於衛生有疑慮，但以科學的流程與檢驗數據來看，循環杯的清潔要求高，得要殺菌又消毒，比大家自己洗的杯子還乾淨。

2022年推動四大連鎖業者應提供自備杯者至少5元優惠，據北市環保局藉由平日巡訪稽查各業者時統計，北市民眾自備率從5元優惠政策推出前的10％，已提升至今年21％。

林鈺惠觀察，消費者對於循環杯的使用，涉及衛生考量、站點歸還便利性等因素，仍需時間與民眾溝通。有環保意識、願意使用循環杯的民眾，平日已養成自備的習慣，「循環杯與自備杯的目標客群重疊」，因此北市將宣導力道轉移至提倡民眾自備杯。

北市響應淨零新生活7日挑戰，今年9月至10月一連四周推出每周四限定自備環保杯，可享5元店家折價與環保局加碼5元優惠，5家連鎖飲料店業者共18間門市，每家門市當天限量100杯。環保局發現成效不差，總額度使用超過8成，減少超過5700個一次性杯子的使用。

「環保政策有時難以推動」，林鈺惠點出原因在於即使政府祭出補助，業者仍會考量是否增加人力訓練成本、影響SOP，甚至合作成效不彰恐損及企業形象。

政策推動循序漸進，環境部擬擴大推動外送產業使用包含便當盒在內的循環容器。北市環保局副局長盧世昌認為，如果要推動外送產業使用循環容器，需要中央政策，好比中央直接公告循環杯政策，祭出每年的目標值，如此才有業者願意長期投資。

林鈺惠表示，中央可規畫全面的循環體系，包含容器規格是否統一、成本由誰負擔，後續回收是外送平台或餐廳業者負責？若無法達到市場經濟的規模化經營，在成本過高情況下，一旦沒有政府補助，就無法繼續營運下去。