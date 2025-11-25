聽新聞
今年中「千萬特別獎」最後機會！9-10月期統一發票今開獎
114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。
二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
財政部賦稅署7月1日宣布，今年5-12月期每期雲端發票專屬獎500元獎，將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎開獎總組數將由256萬6,030組增加至326萬6,030組，鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，以享有更多中獎的小確幸。
今年9-10月期統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎315萬組。領獎期間為114年12月6日至115年3月5日。
財政部次長李慶華10月1日表示，由於明年統一發票經費將較今年增加，增加金額約25.5億元，以每期雲端發票500元專屬獎換算，將增開將近85萬組。
李慶華透露，依營業稅法規定，統一發票給獎經費由全年營業稅收入總額中提出3％支應，預估明年可增發獎金約25.5億元，若全部以雲端發票專屬獎500元換算，全年可增開約510萬組，也就是每期增開約85萬組，但最終獎項數，仍會由財政部在明年度預算案通過後統一規劃。
