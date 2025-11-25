快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

冬季小雪節氣麻油雞、薑母鴨進補 中醫師：勿過度 避免體內急性發炎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
中醫師賴睿昕說，小雪後進補常見麻油雞、薑母鴨等，就須根據個人身體狀態做適度調整，避免吃了過度溫補食物而讓身體狀態惡化。圖為麻油雞示意圖。本報資料照片
中醫師賴睿昕說，小雪後進補常見麻油雞、薑母鴨等，就須根據個人身體狀態做適度調整，避免吃了過度溫補食物而讓身體狀態惡化。圖為麻油雞示意圖。本報資料照片

冬季節氣目前進入小雪，若是過去因思慮多導致傷津耗氣，或是久坐及缺乏運動形成的筋骨經脈氣血不通，常在小雪節氣轉換後，由於天氣逐漸轉為寒，造成過去累積的勞損病根逐漸表現出來。中醫師賴睿昕說，小雪進補以「平補滋陰」為原則，常見補氣藥材有黃耆、黨參等。

賴睿昕指出，現代生活環境常處於工作高壓，作息經常熬夜，久坐及運動量不足，高糖高油精緻型食物增加，因此，經常出現自律神經失調、神經長期處於亢奮、慢性勞損的氣滯氣血兩虛、飲食不當造成的身體慢性發炎、婦科子宮肌瘤肌腺症等。且今年較多颱風環流造成的多雨濕冷氣候因素，除了注意身體勞損外，也應注意代謝不良及慢性代謝疾病所形成的虛實夾雜體質狀態。

小雪後進補常見麻油雞、燒酒雞、四物八珍十全藥補、當歸羊肉湯、薑母鴨等，就必須根據個人身體狀態做適度調整。這些進補類型多屬於「溫補」，無論是神經亢奮或虛勞過度的虛不受補，甚至子宮內膜疾病及身體慢性發炎等，都可能因為吃了過度溫補食物而讓身體狀態惡化，輕則嘴破、口乾、身體燥熱、頭暈等不舒適症狀，嚴重可能加重體內黏膜急性發炎。

賴睿昕說，小雪節氣在食補方面，首先推薦「元氣雞湯」，基本藥材有黃耆30克，白朮12克，炙甘草12克，黑豆10克，參鬚8克，枸杞6克，龍眼肉4克，陳皮4克，何首烏6克，肉桂6克，黑棗3至5顆剖開；食材備料有雞腿肉1至2支切、米酒、鹽巴適量。

作法將藥膳藥材稍微以清水沖洗一下，浸泡至水中1小時，雞腿肉洗淨後，將雞肉放入滾水川燙去血水後撈起備用，將雞肉放入浸泡的藥材及藥材水中，另外加水約1500cc左右，淹過藥材及雞肉為基準，大火煮滾後轉小火，小火烹煮1小時，以雞肉燉煮軟爛或個人口味調整為基準，關火後，蓋子蓋住悶約1至3小時，並根據個人口味放入適量鹽巴即可完成。

元氣食補湯主要為「四君子湯」、「玉屏風散」及溫腎養血藥組成，方義為健脾補氣、溫腎養血，透過強健脾胃機能提升人體後天營養及氣血產生的源頭，進一步提升免疫系統能力，藥性相對平和，常人較無特殊禁忌，若為素食者，將雞肉改為菇類、蔬菜類及豆製品取代即可。

賴睿昕表示，現代人多虛多火，適度透過藥材調整至整體藥性「微溫」即可，小雪節氣常見補氣藥材有黃耆、黨參，滋陰養血藥材有枸杞、紅棗、熟地，溫性藥材有肉桂、龍眼肉、生薑，配合當令食材如大白菜、白蘿蔔、黑木耳、百合、玉米、豆腐、南瓜、馬鈴薯等可以兼顧食物營養素及藥性引經來調補身體。

至於，小雪適合按摩穴位包括湧泉穴屬足少陰腎經，位於足底，足少陰脈氣由此而上，如泉水涌出，具鼓動腎氣、開通全身氣機、活化免疫力等功效，每日按壓15至20分鐘，可以強化免疫系統，每日足浴15至20分鐘也具同樣功效。

百會穴屬督脈，為手足少陽、足太陽、足厥陰之會，穴在頭頂，為一身之宗，百神所會。具安神，醒腦，開竅，明目，升提陽氣功效。每日早晨起床按壓15至20分鐘可以喚醒全身氣血啟動，強化免疫能力之效。

神闕穴屬任脈，從腹部中心影響兩側的脾經、胃經、腎經三條經絡，神闕意指神氣通行的門戶，真氣往來之門，由神闕穴為核心形成於先天胚胎時期氣血供應的中樞，透過溫敷神闕穴可以影響全身經絡的開闔，除了調整腸胃機能功效外，可以建立良好的氣血循環及免疫系統穩定能力，取穴位於腹部肚臍窩中央，多用於薰法、溫敷法、周圍揉壓法。

賴睿昕建議，進入小雪，室外溫度降低外，白天陽光日照時間縮短，適度曬太陽可以提振體內陽氣，促進全身氣血循環，改善頭部及四肢末梢微循環，食用冬令進補食材時根據身體狀態適量食用。

小雪 節氣
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

22日入小雪節氣！四生肖小病小痛多...飲食原則「無擾乎陽」

周六小雪！三生肖「天官星」賜福…錢財、貴人如雪片般飛來

中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」減苦味 用吸管一口喝掉最乾脆

相關新聞

今年中「千萬特別獎」最後機會！9-10月期統一發票今開獎

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同

北市祭一次性餐具收費 環保局曝業者「上有政策、下有對策」

外送興起，伴隨一次性餐具大量產生。北市紙容器回收量近3年逐年攀升，即使環保局今年祭出一次性餐具計價收費政策，成效仍有待觀...

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

周休3日行不行？再掀討論，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處不予參採...

東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

今天白天東北季風會更強一些，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，乾空氣的影響也更明顯，上午...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

《大風之島》記錄樂生 門前無頭陸橋成阿公阿嬤寫照

《大風之島》記錄樂生療養院的重建過程，不僅榮獲今年台北電影節最佳紀錄片及百萬首獎，也入圍金馬獎最佳紀錄片。導演許雅婷接受聯合報數位版專訪說：「如果只用工程度量來看樂生案，永遠是錯的，因為缺少人與人權的度量。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。