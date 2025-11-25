快訊

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

聯合報／ 記者楊德宜李柏澔／台北即時報導
周休3日議題再掀討論，2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處、勞動部都認為不宜貿然全面實施。示意圖。圖／AI生成
周休3日行不行？再掀討論，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處不予參採，認為不宜貿然全面實施。當時勞動部也回應，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

日前有民眾在公共政策平台提案「推動4日工作制，每周上4天班、放假3天」，逾5700人附議，10月7日通過，依規定政府必須在12月7日前回應。

而早在2年前就有類似提案，行政院人事總處回覆不予參採，理由包括：

1、周休3日之實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。

2、目前未有其他國家公、私部門全面實施周休3日之經驗，且僅有極少數國家試辦部分政府機關周休3日之案例，尚缺乏實施周休3日對政府機關之行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響之經驗或統計分析數據可供參考。

3、基於政府機關負有遂行公共任務之責任，且須維護為民服務之品質，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休3日。

當時勞動部也回應，除涉及諸多法規須修正外，對於勞雇雙方、國家整體經濟、交通、醫療、照護、治安、國防、民生等各方面的運作，以及學生的受教權等均有重大影響，需有周延配套並取得社會高度共識下，始有辦法進一步討論。

