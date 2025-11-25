東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

今天白天東北季風會更強一些，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，乾空氣的影響也更明顯，上午開始迎風面的山區局部零星飄雨，迎風面地區雲量可能稍多一些，其他地方維持晴到多雲的天氣型態。溫度方面北部、東北部降幅較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫20至21度左右，昨天台北市最高溫28.5度，今天跟昨天相比高溫可能下降6至8度左右。中部及花東地區白天高溫也會降到23至25度，南部受影響較小，白天高溫在26至28度左右。

他說，今晚到明天清晨，溫度會來到低點，中北部、東北部都市地區低溫會降到14至16度，空曠地區可能只剩下12至14度。尤其輻射冷卻作用比較明顯的地方，要注意低溫發生的情況，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區也可能會降到15度或以下，同樣是很有涼意，各地的日夜溫差變化大。

明天白天大陸冷高壓南下後減弱得很快，吳聖宇表示，高壓中心移向長江口並逐漸消失，台灣附近明天白天東北季風稍微減弱，空氣仍偏乾，不過南邊熱帶性低氣壓TD30或天琴颱風外圍的一些中高雲會慢慢飄上來，各地雲量可能較為偏多，但是降雨很有限，只有迎風面山區才有零星飄雨的機會。

明天白天溫度也稍有回升，吳聖宇表示，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫21至24度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫仍可來到25至28度左右。明晚到周四清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍只有16至18度，空曠地區還是有可能出現15度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫18至20度，空曠地區有機會降到17度或以下，夜晚清晨明顯偏涼，日夜溫差變化仍大。

周四另一波大陸冷高壓遞補下來，吳聖宇表示，因此台灣附近的東北季風強度會再度增強，同時配合南邊熱帶低壓或是天琴颱風外圍的雲層北擴，迎風面地區包括大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地降雨有再度增多的趨勢，有短暫陣雨發生機會，雨量仍不大，但是降雨的機會較高，降雨的範圍也較大一些，其他地方雲量也偏多，呈現多雲到陰的天氣。

吳聖宇表示，預估要到周五，隨著大陸冷高壓再度東移到長江下游並逐漸減弱，東北季風強度稍減，同時南邊北上的雲層也往東移出去後，迎風面地區的降雨就會減少下來，逐漸轉為多雲到陰的天氣，其他地方雲量也會減少，陽光逐漸露臉。

溫度方面，吳聖宇表示，周四北部、東北部白天高溫會再度降到19至20度左右，中部及花東地區高溫22至24度，南部高溫也會降到25度上下，各地雲量都比較多的關係，加上東北季風帶來的涼冷空氣，因此各地高溫預報可能會普遍比今天這一波要來得再低一點。

但是，他表示，雲多也會讓輻射冷卻變得比較不明顯，周四晚間到周五清晨中北部、東北部都市地區低溫大約會降到15至17度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到16度或以下，比較沒有輻射冷卻低溫的機會，還是偏涼，尤其風大的話，風寒效應的情況務必注意。

周五白天因為東北季風強度漸減弱，同時雲量也有機會慢慢減少，陽光出現，吳聖宇表示，預估北部、東北部白天高溫會回升到20至22度，中部及花東地區高溫則仍維持在22至24度，南部高溫也維持在25度上下。

周五晚間到周六清晨在雲量減少後，又要開始注意輻射冷卻的局部低溫現象，他說，中北部、東北部都市地區低溫14至17度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫維持在17至19度，空曠地區可能降到16度或以下。

周末期間東北季風強度可望明顯減弱，吳聖宇表示，風向轉東，且水氣持續偏乾，各地預報看起來都將是多雲到晴的天氣型態，溫度也有較明顯的回升，北部、東北部白天高溫會逐漸回升到23至24度或以上，中部及花東地區高溫會回升到26至27度或以上，南部高溫則有機會來到28至29度或以上。

他說，夜晚清晨仍要注意溫度較低的情況，尤其是中北部、東北部空曠地區在輻射冷卻作用之下，仍可能有15度或以下低溫發生的機會，南部、花東空曠地區也有18度或以下低溫出現的可能性，日夜溫差變化大。

至於颱風消息，他表示，目前正在通過菲律賓的熱帶性低氣壓TD30，預期未來有機會發展為今年第27號颱風天琴（Koto），方向上仍將是一路偏西，大致會經過南海後逐漸趨向越南沿岸，對台灣沒有直接影響。外圍雲層雖有機會北飄，但是主要水氣豐沛的區域偏向台灣東南方較遠的海域，對台灣的影響，主要是造成雲量偏多以及迎風面局部降雨的現象，影響程度有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。