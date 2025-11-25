東北季風開始增強 入夜後各地大降溫變冷 急探15度低溫
今天新一波東北季風開始增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，入夜後各地明顯變冷，低溫約15至17度，提醒晚歸的民眾出門前一定要帶1件外套。
中央氣象署表示，今天東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣；溫度方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及台東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度。澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。
