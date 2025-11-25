中日關係緊張陸客大減 他曝台灣人因此更受歡迎、預期日本旅遊1好跡象

最近中日關係緊繃，旅遊也被波及。日裔台籍的印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」臉書粉專表示，中國政府對日本發出了一連串旅遊警示，結果很多中國旅客乾脆取消行程，日本不少景點一下子變得清靜起來。本來日本有些景點相當依賴中國客，觀光業者當然多少有點緊張。不過這個空缺並沒有想像中可怕，反而讓另一群熟悉的旅客變得更受歡迎，就是台灣人。

矢板明夫表示，台灣人愛去日本，大家都知道。東京買東西、大阪吃美食、北海道滑雪、九州泡湯，早就已經是生活的一部分。加上日幣便宜，對台灣人來說，現在正是「不去日本說不過去」的時候。

也因為中國遊客突然少了很多，矢板明夫表示，台灣旅客的存在變得更明顯，甚至有旅遊業的朋友告訴他，中日關係緊張後，台灣人去日本的需求直接暴衝，現在要訂飛日本的機票真的很難，不少航線都被搶光，這種情況至少會持續到明年4月。

日本業者之所以特別感謝台灣旅客，矢板明夫表示，原因很簡單，台灣人被公認是「好客源」。不喧嘩吵鬧、願意排隊、消費習慣穩定，不會給日本商家造成太大負擔。對剛失去大量團客的日本店家來說，台灣客雖然不像中國團那麼「浩浩蕩蕩」，但卻帶來更穩定、更舒心的生意。

矢板明夫表示，這一波外交風暴，意外讓台灣與日本的關係更「貼近」。不少日本店家表示，中國客減少雖然會影響營收，但看到台灣人還是照常支持，「他們心裡真的很感動」。有些地方政府甚至開始更積極吸引台灣旅客，推出繁體中文導覽、台灣限定活動，甚至跑來台灣辦宣傳，誠意十足。

「對台灣人來說，這當然也是好跡象」。矢板明夫表示，日本愈來愈重視台灣市場，代表我們未來去日本旅遊時，可能會看到更多「專為台灣人設計」的活動與設施。不只會更方便，服務也會更貼心。