天琴颱風最快今晚生成 賈新興：12月11日起台灣氣溫偏暖

目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，天琴颱風最快下周形成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估今晚至明天進入南海後，有發展為天琴颱風的趨勢，之後有朝越南南部移動的趨勢。

近期天氣方面，賈新興表示，周五前受東北季風影響天氣型態，之後轉為高壓出海偏東風，天氣相對穩定。下周三受另一波東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有局部短暫雨。

賈新興表示，明天至周五，受偏強東北季風影響。明天，各地為晴時多雲的天氣。周四，北北基宜及恆春半島一帶有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。周五至周日，各地晴時多雲。下周一，中投山區及宜花有零星短暫雨，午後東北角至宜蘭有零星短暫雨。下周二，各地晴時多雲。下周三受另一波東北季風影響，午後新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，花東山區亦有零星短暫雨。下周四，北北基宜有局部短暫雨，花蓮亦有零星短暫雨。

至於短期氣候預測，他說，今天起至下周二，台灣降雨相對偏少，下周三起至明年1月3日，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢 。12月11日起至明年1月3日，台灣氣溫有偏暖的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。