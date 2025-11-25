快訊

陳為民「測速」國恥說 呱吉引數據：是日本600倍、車禍死亡率更高

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市前議員邱威傑（呱吉）分享測速照相機議題。本報資料照片
北市前議員邱威傑（呱吉）分享測速照相機議題。本報資料照片

藝人陳為民批台灣測速照相機過多是「國恥」。曾任北市議員的網紅邱威傑（呱吉）攤開數據，台灣測數照相是日本600倍，但道路交通死亡率，日本是每10萬人中有2人死亡、台灣則每10萬有12人死亡，顯見測速沒幫上忙；地方政策裝測速也收罰款，應該問你的市議員去質疑市府。

邱威傑說，台灣不止測速照相機過度密集，速限設計也違反人性。國際慣例是85%駕駛人在舒適狀態下不會超速的速度，這樣可以減少不必要的超速違規，也提升交通效率，減少塞車，所以，國外山路速限常常為60到80公里，高速公路則在130公里以上。

反觀，邱威傑說，台灣到處都是40到50公里，這根本是腳稍微踩一下就會超過的速限，「我們訂得這麼嚴格、又開那麼多罰單，但是台灣根本沒有更安全，問題根本在道路設計、駕照制度、和用路人教育等其他交通政策。」

邱威傑說，交通罰款歸於地方政府，台北市一年的交通違規罰款在7億以上，在最有名的違規路段葫蘆街和環河北路口，一年可以收到7千萬罰款，或許對地方政府來說不無小補，但是在對交通安全無實質助益的前提下，只是變相加稅於用路的人民。

他說，測速照相機是地方政府安裝，罰款是地方政府在收，所以當你在抱怨交通罰款時，應該要請你的議員去質詢地方政府，但是檢討時也不能忽略中央政府的角色。整體交通政策本來就是由中央規劃，不能什麼事情都交給地方政府自行決斷，結果就變成大家便宜行事。

他也談到其他交通政策，電動滑板這種另類動力交通工具到底要如何合法上路？日本的LUUP什麼時候能看到？中國、美國的無人計程車都開始上路，台灣到現在連自動駕駛都還是違法，所有應該進步的事務都在政治鬥爭中牛步前進，或者根本沒有前進。

邱威傑說，你不該因為可以酸民進黨而跟著罵測速照相機太多，你也不應該因為陳為民曾經反對民進黨而質疑他對測速照相機的觀點，這是一個可受公評的政府政策，早就該檢討了。

邱威傑
