高鐵擁擠傳意外退休教授遭旅客潑熱咖啡 高鐵：未接獲通報

韓團TWICE、搖滾天王伍佰等上周末高雄開唱，吸引18萬歌迷，高鐵自由座擁擠引發討論。嘉縣中正大學退休王姓教授22日上午搭9時11分高鐵台北南下高雄，在桃園站因自由座全面開放站位，車廂、通道人潮擠得水泄不通，遭1名男乘客不慎潑灑半杯熱咖啡，衣服被毀，心情大受影響。

她受訪表示，當天有演唱會，造成高鐵乘客人潮擁擠，她抱怨高鐵未做好人流管控，讓搭高鐵如同擠沙丁魚。高鐵回應，經查該車次並未接獲旅客反映有人遭咖啡潑灑。

王教授事後臉書分享經歷，指稱對方雖有道歉，但仍在原地慢悠悠喝光剩下半杯咖啡，令他哭笑不得。文章曝光後，引發大批網友留言，形容「假日搭高鐵是修練」、「行船走馬三分險」，有人勸他「破財消災」、也有人直言「應該叫列車長處理，沒必要委屈」。也有網友半開玩笑說：「這年頭變了，小矮人都欺負白雪公主了」引發熱烈討論。

王教授未向列車組員通報，她受訪表示，當天到高雄參加評鑑會，自由座站車廂被1名男乘客咖啡潑灑衣服，旁邊乘客善良熱心，有人主動幫忙擦拭，有人遞上衛生紙，讓她十分感動。抵達高雄後，她特地跑到百貨公司買新衣服。當天有演唱會，造成高鐵乘客人潮擁擠，她抱怨高鐵未做好人流管控，讓搭高鐵如同擠沙丁魚。

高鐵公司回應，經查該車次並未接獲旅客反映有人遭咖啡潑灑，若旅客遇到相似狀況，務必第一時間向列車長或服務人員反映，才能即時處理。高鐵說，22、23日全台共有近20場大型活動與演唱會，旅客大量湧入，自由座人潮特別多。該車次列車長在桃園站發車後已啟動人潮導引，開放除商務艙外所有車廂通道供自由座旅客站立，並以廣播提醒旅客相互禮讓。

因應上周末旅運需求旺盛，高鐵特別在21日至23日增開預售加班車，總計3天提供536班次旅運服務（南下266/北上270），較原班表增加16班次列車 (南下7班北上9班)，加強服務旅客。此外，更連續3天又加開全車自由座列車、共3班次，即時紓解自由座排隊人潮。