3M快速乾式刷手液大缺貨 醫護手指都刷破了另類職業傷害

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥因3M快速乾式刷手液大缺貨，頻繁刷手造成破皮裂縫，另類職業傷害。圖／馮啟彥提供
苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥因3M快速乾式刷手液大缺貨，頻繁刷手造成破皮裂縫，另類職業傷害。圖／馮啟彥提供

台灣醫療環境廣泛使用的3M快速乾式刷手液大缺貨，苗栗市大千醫院外科部主任馮啟彥曝光醫護彷彿回到從前，頻繁刷手造成破皮裂縫，造成另類職業傷害。

馮啟彥最近分享雙手因刷手，造成破皮裂縫的照片，還自我打趣「猜猜看圖中我的手指頭是什麼皮膚病？」表示很多醫護人員都身受其苦，一些網友紛紛留言太辛苦了，尤其在乾冷的冬天，破口如果碰到水，想必應該會很痛。

「這是一直刷手的職業傷害啦！」馮啟彥說，今年7月他發現美國進口的3M快速乾式刷手液，突然全台大缺貨，不知是否跟美國貿易戰有關？多年來他上手術台前，塗抹3M乾式刷手液就好，突然間又回到十幾年前傳統上刀要刷手，他一個月要開1、200台刀，一直不停的刷手，刷到手都裂縫破皮了。

他表示，上刀前要先刷手，因為手術中手套有可能會破，術中會把細菌帶入病人身體，所以傳統上手術台前，一定要很認真努力的刷手2次，每次都要刷好幾分鐘，流程上是使用刷毛很硬的無菌刷，沾取足夠的優碘刷手液，以手併攏、指尖朝上的方式，從手指尖開始橫向刷拭，刷拭指縫、手掌、手背等部位，再往手肘方向刷，並且要確實刷淨指縫等細節處，以免藏汙納垢。

馮啟彥說，3M乾式刷手液跟兩道刷手的滅菌效果一樣好，但目前大缺貨，他發現許多醫院及醫護人員都面臨同樣的狀況，也不知會缺到何時？到貨前，只能犧牲手繼續努力地刷下去，無關開刀的技術與安全，只是刷手的時候有點痛。

