錯開2小時沒用！吃藥後喝酒嚴重恐致昏迷 藥師揭安全間隔時間

你知道吃藥後應該間隔幾小時再喝酒才安全嗎？藥師洪正憲發文提醒，很多人以為吃藥與喝酒間隔2小時就沒事，其實此觀念是錯誤的，一般的藥物在身體裡需要停留數小時甚至數天才能分解，同時也揭露配酒最危險的數種藥物，強調吃藥後如果想喝酒，建議間隔「12小時以上」才較為安全。

洪正憲藥師在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文，指出許多病人有個迷思，認為吃藥後喝酒間隔2小時以上就沒事，聽起來很安心，其實這是一個「危險的迷思」。

洪正憲解釋，吃藥後藥物進入體內不會立刻消失，而是在身體裡經過吸收、分布、代謝、排泄，其過程需要數小時甚至數天，酒精也需要透過肝臟分解，在身體裡的半衰期約為4到5個小時，即使錯開服用，兩者還是會在身體內碰頭，導致藥效失衡或加劇副作用。而以下藥物搭配酒精對身體危害最大：

鎮靜安眠藥或抗憂鬱藥

酒精會抑制中樞神經，諸如嗜睡、頭暈、反應遲鈍的症狀會加劇，更可能導致呼吸抑制或昏迷。

止痛藥

當普拿疼碰上酒精，容易造成肝臟的損傷，此外NSAIDs（非類固醇抗發炎藥）遇上酒精則有提升為胃潰瘍和出血的風險。

慢性病藥物

當降血糖藥遇到酒精，恐會導致嚴重的低血糖；抗凝血劑加酒精則會提高出血的風險。

如metronidazole或是部分頭孢菌素碰上酒精會造成嚴重「類戒酒反應」，出現如臉紅、心悸、噁心嘔吐甚至是休克的症狀。

洪正憲提醒，一般來說吃藥與喝酒應「間隔12小時以上」，才會使酒精大致代謝掉，但如disulfiram（戒酒錠）等藥物就算停藥兩周內，飲酒也可能造成嚴重的反應，最安全的原則就是「用藥期間避免飲酒」，如果有飲酒習慣請告知醫師或藥師，讓專業人士為你提供建議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康