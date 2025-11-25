快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

錯開2小時沒用！吃藥後喝酒嚴重恐致昏迷 藥師揭安全間隔時間

聯合新聞網／ 綜合報導
很多人以為吃藥與喝酒間隔2小時就沒事，其實此觀念是錯誤的。示意圖／ingimage
很多人以為吃藥與喝酒間隔2小時就沒事，其實此觀念是錯誤的。示意圖／ingimage

你知道吃藥後應該間隔幾小時再喝酒才安全嗎？藥師洪正憲發文提醒，很多人以為吃藥與喝酒間隔2小時就沒事，其實此觀念是錯誤的，一般的藥物在身體裡需要停留數小時甚至數天才能分解，同時也揭露配酒最危險的數種藥物，強調吃藥後如果想喝酒，建議間隔「12小時以上」才較為安全。

洪正憲藥師在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」發文，指出許多病人有個迷思，認為吃藥後喝酒間隔2小時以上就沒事，聽起來很安心，其實這是一個「危險的迷思」。

洪正憲解釋，吃藥後藥物進入體內不會立刻消失，而是在身體裡經過吸收、分布、代謝、排泄，其過程需要數小時甚至數天，酒精也需要透過肝臟分解，在身體裡的半衰期約為4到5個小時，即使錯開服用，兩者還是會在身體內碰頭，導致藥效失衡或加劇副作用。而以下藥物搭配酒精對身體危害最大：

鎮靜安眠藥或抗憂鬱藥

酒精會抑制中樞神經，諸如嗜睡、頭暈、反應遲鈍的症狀會加劇，更可能導致呼吸抑制或昏迷。

止痛藥

普拿疼碰上酒精，容易造成肝臟的損傷，此外NSAIDs（非類固醇抗發炎藥）遇上酒精則有提升為胃潰瘍和出血的風險。

慢性病藥物

當降血糖藥遇到酒精，恐會導致嚴重的低血糖；抗凝血劑加酒精則會提高出血的風險。

抗生素

如metronidazole或是部分頭孢菌素碰上酒精會造成嚴重「類戒酒反應」，出現如臉紅、心悸、噁心嘔吐甚至是休克的症狀。

洪正憲提醒，一般來說吃藥與喝酒應「間隔12小時以上」，才會使酒精大致代謝掉，但如disulfiram（戒酒錠）等藥物就算停藥兩周內，飲酒也可能造成嚴重的反應，最安全的原則就是「用藥期間避免飲酒」，如果有飲酒習慣請告知醫師或藥師，讓專業人士為你提供建議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 吃藥 低血糖 抗生素 普拿疼 慢性病
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

狂挖鼻孔恐致敗血症！醫生警告3大風險隨時傷腦 提醒4大建議

忍不住熬夜滑手機！ 醫示警：亮光入睡糖尿病風險增67%

「瘦瘦針」可以搭配避孕藥嗎？醫師警告：這些族群用錯方法，避孕效果恐打折！｜元氣網

誤以為是感冒！36歲女頸痛似被人掐住 醫生揭患這種病險影響終身

相關新聞

今年中「千萬特別獎」最後機會！9-10月期統一發票今開獎

114年9-10月期統一發票今（25）日電視直播開獎，將開出1組千萬特別獎獎號、1組200萬元特獎獎號，以及3組20萬元頭獎獎號。 二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同

北市祭一次性餐具收費 環保局曝業者「上有政策、下有對策」

外送興起，伴隨一次性餐具大量產生。北市紙容器回收量近3年逐年攀升，即使環保局今年祭出一次性餐具計價收費政策，成效仍有待觀...

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

周休3日行不行？再掀討論，早在2023年就有民眾提案「讓台灣成為亞洲第一個周休3日的國家」，不過，行政院人事總處不予參採...

東北季風增強乾空氣抵達、今晚起溫度急墜探低點 準天琴颱風對台影響曝

今天白天東北季風會更強一些，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，乾空氣的影響也更明顯，上午...

罹癌、失智風險增！日本人全球睡最少 權威教授批：讚熬夜工作超荒謬

日本一直以來崇尚「拚命工作、不眠不休」的職場文化，如今遭到專家嚴厲批評。根據日媒「東海テレビ」報導，經濟合作暨發展組織（OECD）對33國的調查顯示，全球平均睡眠時間為8小時29分鐘，日本人平均僅7小時42分鐘，是所有國家中倒數第一，差距明顯。長期研究睡眠機制、有「睡眠界權威」的筑波大學柳沢正史教授表示，日本人讚美「熬夜工作」的行為，根本「非常荒謬」。

《大風之島》記錄樂生 門前無頭陸橋成阿公阿嬤寫照

《大風之島》記錄樂生療養院的重建過程，不僅榮獲今年台北電影節最佳紀錄片及百萬首獎，也入圍金馬獎最佳紀錄片。導演許雅婷接受聯合報數位版專訪說：「如果只用工程度量來看樂生案，永遠是錯的，因為缺少人與人權的度量。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。